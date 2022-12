Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary réduite aux larmes par Archana Gautam ; sanglote dans les bras d’Ankit Gupta et dit “Khoon Peeti Hai”

Bigg Boss 16 a été une saison de combats de nourriture, de rationnement et de cuisine. Les deux meilleures amies Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam se sont mal battues à de nombreuses reprises. Ils auront une autre mauvaise querelle. Archana Gautam dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’elle sauve son aata et qu’elle mangera également des parathas. En colère, elle donne à Archana Gautam cinq parathas et lui dit de tous les manger. Priyanka Chahar Choudhary est une nouvelle venue dans la cuisine, mais ses talents culinaires sont salués par beaucoup. Sajid Khan a dit qu’elle faisait de la nourriture vraiment délicieuse.

Priyanka Chahar Choudhary se met à pleurer et quitte la cuisine. Elle dit à Archana Gautam qu’elle n’est pas une femme bon marché comme elle. Ankit Gupta lui dit de se distancer complètement d’Archana Gautam. Dans la vidéo, on peut la voir verser des seaux dans les bras d’Ankit Gupta. Il lui dit qu’elle accorde trop d’importance à l’actrice et politicienne Haryanvi.

Après avoir vu cette promo, les fans ont rappelé à Priyanka Chahar Choudhary comment elle avait trollé Sumbul Touqeer pour avoir versé des larmes de crocodile dans l’émission. Une fan a commenté qu’elle continuait toujours à pleurer et a dit que c’est Sumbul Touqeer qui jette des seaux en un rien de temps. Bigg Boss 16 a obtenu une prolongation de cinq semaines. Le TRP est à 1,9 pour les jours de semaine, ce qui en fait une saison très réussie. Priyanka Chahar Choudhary est la première à remporter l’émission. Les autres qui pourraient se classer parmi les cinq premiers sont Shiv Thakare, Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia et Abdu Rozik. MC Stan a également de très bonnes chances.

L’actrice d’Udaariyaan est venue avec une énorme base de fans dans la série. Les gens aiment tout simplement PriyAnkit. Beaucoup de contenu a été généré par eux.