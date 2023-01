Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary pointe du doigt le personnage de Shiv Thakare ; ce dernier dit ‘Meri nazar gandi hai toh kyun mujhe hug karte ho’

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Bigg Boss a annoncé un ticket pour la tâche finale qui a conduit à des bagarres, des disputes et des jeux de blâme entre les concurrents. La concurrence entre colocataires a augmenté de jour en jour. Priyanka Chahar Choudhary, Tina Datta, Archana Gautam et d’autres ont essayé de créer des problèmes pendant le capitanat de Nimrit Kaur Ahluwalia. Mais, malheureusement, cela a conduit à une vilaine prise de bec entre Priyanka et Shiv. Priyanka a accusé Shiv Thakare et a également rabaissé son personnage. Elle a dit qu’elle savait comment Shiv et MC Stan parlaient “pas cher” des femmes. En un rien de temps, Shiv perd son calme et fulmine de colère contre Priyanka pour sa mauvaise accusation.

Priyanka et Shiv entrent dans un tiff et le premier met tout le blâme sur Shalin Bhanot. Elle dit que Shalin lui a parlé des conversations bon marché sur les filles qu’il a eues avec Shiv et MC Stan. Mais, Shalin le nie et dit qu’il n’a rien dit à propos de Shiv. Shiv continue de demander à Priyanka de quoi elle parle, mais cette dernière refuse de dire car elle ne veut pas devenir “trop ​​personnelle”.

Regardez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 –

Si vous placez la barre, @ShivThakare9 augmentez-le toujours pour le bien ?? ” Chamche aur dost ka difference tum kale dil walo aur kali aankho walo ko nahi samjh aayenga ? ” Respect se baat karu, warna line cross ?#ShivThakare #BiggBoss16 pic.twitter.com/CEzPA6bjH8 ???? ??????? ????????? ? (@ShivThakareTM) 24 janvier 2023

D’un autre côté, Priyanka continue de demander à Shalin de dissiper les doutes de Shiv, mais il dit qu’il ne lui a rien dit de mal à propos de Shiv. Priyanka dit à Shiv que c’est Shalin qui lui a dit, ainsi qu’à Tina, les mauvaises choses à propos du vainqueur du Bigg Boss Marathi. Shiv dit que chaque fille de la maison le serre dans ses bras et lui demande également de l’aide. Il a dit: ‘Meri nazar gandi hai toh kyun mujhe hug karte Ho, chemisier Kyu Apne Ka zip band karaté ho, personnage Ladkon Ka nahi hota kya? Sirf ladkiyon Ka hota hai’.

Eh bien, Bigg Boss a annoncé que Nimrit avait conservé son poste de capitaine et qu’elle occuperait ce poste la semaine prochaine.