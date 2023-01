Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary perd son calme face à la remarque de Shalin Bhanot pour Tina Datta ; l’appelle ‘dogala’

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot et Tina Datta se disputent. Tout a commencé lorsque Bigg Boss a déclaré Nimrit Kaur Ahluwalia en tant que capitaine et lui a également donné un ticket pour la finale. Maintenant, les concurrents de Bigg Boss 16 devaient décider du sort de Nimrit et savoir si elle devait être retenue en tant que capitaine ou non. Shalin convient que la capitainerie devrait rester avec Nimrit et Priyanka Chahar Choudhary perd son calme face à lui. Elle accuse Shalin de planifier et de comploter contre la capitainerie de Nimrit et lui demande pourquoi il veut qu’elle reste capitaine maintenant ?

Tina Datta rejoint Priyanka et appelle Shalin ‘Dogala’. En un rien de temps, Shalin riposte à Tina et l’accuse de planifier et de comploter contre Nimrit. Shalin a même traité Tina de “menteuse”. Au cours de leur conversation animée, Shalin raconte Tina et pointe du doigt son personnage. Il continue en lui disant qu’elle est une dogala et une fois qu’elle en a fini avec un gars, elle va chez un autre gars. La déclaration choquante de Shalin à propos de Tina la met en colère. Elle lui dit de se taire sinon elle le giflera. Elle lui a même dit, Khud ki biwi ki dignité nahi rakha Shalin Bhanot’. Tina a appelé Shalin «un ladka nalayak».

Tina dit même à Bigg Boss qu’elle veut rentrer chez elle cette semaine et est bouleversée par les fausses accusations de Shalin. Shalin à l’autre bout dit à Bigg Boss que toute son équation avec Tina l’a secoué et qu’il a été sincère pour elle. L’équation entre Tina et Shalin a pris une tournure radicale après que l’hôte Salman Khan a qualifié leur relation de fausse.