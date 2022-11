Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary fait une dépression émotionnelle à cause d’Ankit Gupta, va-t-elle quitter l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary est devenue l’une des concurrentes les plus fortes de la maison et elle est même devenue silencieuse après quelques avertissements de Salman Khan dans l’émission. Dans la dernière promo, nous voyons Priyanka Chahar Choudhary pleurer et dire tout son cœur avec Soundarya Sharma qu’elle est devenue mentalement consciente de ce qu’il faut dire et non, surtout en ce qui concerne Ankit Gupta.

Regardez la vidéo de Priyanka Chahar Choudhary pleurant après avoir admis être devenue mentalement consciente lorsqu’il s’agit de parler d’Ankit Gupta parce qu’elle a été jugée et traînée à l’extérieur.

Priyanka a une dépression émotionnelle et dit que je ne comprends pas vraiment quoi faire, elle est devenue consciente mentalement quand il s’agit même de parler car à l’extérieur, il y a une mauvaise représentation d’elle malgré, elle veut du bien pour Ankit, elle a tort et trollé et est extrêmement navré à cause de cela.

Bigg Boss 16 : Les golden boys de Pune font leur entrée dans la maison – regardez la vidéo ici

Alors que nous voyons Priyanka Chahar Choudhary avoir une dépression émotionnelle, les golden boys Sanjay Waghchoure Sanjay Gujar font leur entrée en tant que candidats wild card de Pune et il semble maintenant que MC Stan obtiendra un énorme soutien de leur part. Archana Gautam et Soundarya Sharma ont des réactions hilarantes à leur entrée tandis qu’Ankit les appelle des mines d’or. L’entrée joker changera-t-elle le jeu, affectera-t-elle Priyanka et Ankit, seul le temps nous le dira, en attendant, il y a un énorme soutien pour Ankit et les fans soutiennent l’acteur et beaucoup prétendent qu’il pourrait même gagner. Ce week-end, Priyanka Chahar Choudhary a été nominée avec Sumbul Touqeer, Tina Datta, MC Stan, Shiv Thakare et Sajid Khan.