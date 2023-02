Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare seront les deux TOP de la saison déclarent les fans [View Poll Results]

Bigg Boss 16 aura sa grande finale demain. Les cinq premiers sont Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan, Shiv Thakare, Archana Gautam et Shalin Bhanot. Il y a une grande majorité qui pense que Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare seront les deux premiers tandis que d’autres pensent que MC Stan et Shiv Thakare pourraient occuper ces postes. Quoi qu’il en soit, ces trois-là semblent prêts pour les trois premières places à moins que Shalin Bhanot ou Archana Gautam ne surprennent. La ville de Meerut s’est maintenant ralliée à sa fille avec des tournées et des appels au vote partout.

Les fans de Bigg Boss 16 estiment également que Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare sont les deux premiers. Le fait que les fabricants leur aient fait faire une danse Tashan wala est la preuve de qui va dans les trois premiers. Les fans de MC Stan veulent aussi qu’il gagne. Il obtient un nombre impressionnant de voix. Les colocataires ont pris conscience de son fandom lorsqu’il a été sauvé même après avoir été nominé pendant quatre semaines consécutives dans l’émission.

Nous pouvons voir que Priyanka et Shiv ont la majorité des voix avec 43 %. Mais le fait que MC Stan et Shiv Thakare aient 37% des voix est également un bon signe. Personne ne veut voir un match déséquilibré. Bigg Boss 16 a été une saison à succès avec des TRP supérieurs à 2. Tous les concurrents ont construit une nouvelle base de fans après le spectacle. La vidéo du voyage était la preuve de qui avait contribué à Bigg Boss 16. Tous les yeux seront rivés sur la grande finale de demain.