Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et les photos de séparation LEAKED d’Ankit Gupta deviennent virales ; Les fans de PriyAnkit jettent des seaux

Bigg Boss 16: Restez fort Priyanka Chahar Choudhary est à la mode sur Twitter depuis que la nouvelle est sortie de l’élimination d’Ankit Gupta de la maison, et maintenant les photos de l’opération ont été divulguées en ligne et cela a brisé et brisé les fans de Priyankit. Priyanka ne peut pas arrêter de pleurer pendant qu’Ankit Gupta la console avec son gros câlin chaleureux. La séparation de Priyanka et Ankit fait pleurer leurs fans et ils prétendent même ARRÊTER de regarder l’émission Bigg Boss.

Regardez la vidéo de Priyanka Chahar Choudhary pleurant inconsolablement après l’annonce de l’expulsion d’Ankit Gupta

Priyanka tremble ??? Restez fort Priyanka Nous tous #PryAnkit Les fans vous soutiennent et veulent vous faire gagner #BB16pic.twitter.com/yjE7C8i1NK PriyAnkit Inséparables (@Priyankit_Union) 23 décembre 2022

De ceci à cela ? RESTEZ FORT PRIYANKA PAS D’ANKIT PAS DE GRAND BOSS pic.twitter.com/L8yJRkmbMq Komal (@Komal_sandhu12) 23 décembre 2022

Pleure Priyanka, car après aujourd’hui tu dois faire pleurer tout le monde… Vous pouvez oublier, mais le karma n’oublie jamais rien. .. préparez-vous comme karma sur le chemin …#BiggBoss16 #PriyankaChaharChoudhary RESTEZ FORT PRIYANKA pic.twitter.com/gbo2haejWq ???????! ??? ?? ???? (@shree_wonders) 23 décembre 2022

Regardez la vidéo Priyanka a même été critiquée par Salman Khan dans le week-end Ka Vaar et a été invitée à l’adorer par d’autres concurrents sur son mahanta pour ne pas avoir appuyé sur le buzzer pour expulser Ankit Gupta.

Priyanka et Ankit ont été ciblés par le mandali depuis quelques jours et ils avaient prévu d’expulser sa Dulha (Ankit) de la maison et finalement ils ont réussi et la joie sur les visages de Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia était visible. Les fans de Priyanka leur reprochent d’être si méchants. Priyanka sortira-t-elle plus forte après l’expulsion d’Ankit ?