Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et les équipes de Nimrit Kaur Ahluwalia s'intensifient sur les réseaux sociaux ; le père de ce dernier dit : "Notre silence digne était..."

Bigg Boss 16 s’avère plus chaud que prévu. Les équipes de Priyanka Chahar Choudhary et Nimrit Kaur Ahluwalia se sont maintenant lancées dans une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Tout a commencé à partir du moment où le père de Nimrit Kaur Ahluwalia, Surpal Singh, a déclaré que des trolls sur les réseaux sociaux avaient gravement attaqué sa fille. Il a dit qu’elle avait fait l’objet de commentaires vraiment ignobles. Et quand on lui a demandé qui l’avait fait, il a dit Priyanka Chahar Choudhary et ses fans. Les deux filles partagent une histoire qui est censée être la raison de leur discorde constante à l’intérieur de la maison.

Après le commentaire de son père, l’équipe de Priyanka Chahar Choudhary a publié une énorme déclaration. Ils ont dit que les fans avaient travaillé dur jour et nuit pour assurer la victoire de My Glamm à Priyanka Chahar Choudhary. Les fans se souviendront que c’était aussi une affaire très disputée.

Ils ont dit avoir combattu beaucoup de bots pour le concours My Glamm. Les fans de Priyanka Chahar Choudhary ont réalisé la première tendance à quatre millions de la saison. Janta Ki Jaan Priyanka était partout. Maintenant, le père de Nimrit Kaur Ahluwalia a répondu à cette note de l’équipe de Priyanka.

Le père de Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré qu’il n’avait aucune inimitié personnelle envers Priyanka Chahar Choudhary et sa famille. Mais il a dit que son équipe partageait ouvertement le contenu troll des concurrents rivaux sur ses propres poignées officielles. Il a dit que nous avons gardé un silence digne mais qu’il ne faut pas le prendre pour de la faiblesse. Mais les fans ne sont pas impressionnés. Ils estiment que ce n’était pas nécessaire. Ce n’est que dans Bigg Boss 13 et 14 que les membres de la famille se sont retrouvés dans des guêtres chauffées.