Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Gori Nagori entrent dans une vilaine bagarre ; ce dernier essaie de lui donner un coup de pied [Watch Video]

Bigg Boss 16 verra un méchant combat entre Gori Nagori et Priyanka Chahar Choudhary. Tout commence après que l’ancien accuse Archana Gautam d’avoir lancé des avocats. Le mannequin et politicien nie les avoir jetés et s’en prend à Gori Nagori pour l’avoir blâmée sans preuves. On l’a vu, Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam sont désormais amies. Elle fait irruption et dit à Gori de ne pas blâmer quelqu’un sans aucune preuve. Cela crée un émoi entre Priyanka Chahar Choudhary et Gori Nagori. Ce dernier semble prêt pour une bagarre physique et tente de donner un coup de pied à Priyanka. Jetez un oeil à la vidéo…

Avant cela, on la voit jeter un verre d’eau sur le visage d’Archana Gautam. Au cours de la tâche, Gori Nagori est tombée gravement alors qu’elle poursuivait Ankit Gupta qui soutenait Priyanka Chahar Choudhary. Nous avons également entendu Shiv Thakare dire que personne ne voulait sa victoire, mais tout le monde souhaitait que Priyanka perde d’une manière ou d’une autre la tâche de capitaine. Au cours des derniers jours, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont obtenu une bonne couverture avec toute l’affaire Shalin Bhanot, Tina Datta et Sumbul Touqeer.

Ankit Gupta a également prouvé qu’il était un joueur intelligent car il a bien réussi la tâche. Hier, nous avons vu la première tâche proprement dite dans la maison. Cela a été fait pour la capitainerie. Bigg Boss a renvoyé Gautam Vig car il estimait qu’il n’était pas assez indépendant d’esprit. Ce n’est pas tout. Manya Singh et Sumbul Touqeer seront étiquetés comme des candidats qui ne sont pas vus à l’intérieur de la maison.