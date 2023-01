Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam critiquées pour avoir blessé les sentiments religieux ; effectuer Surya Argha sans prendre de bain

Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam ont irrité les téléspectateurs et ils sont fortement critiqués pour leurs actes dans la maison. Priyanka et Archana ont été vus en train de jouer Surya Argha dans la maison Bigg Boss dans un verre à boire et les internautes sont extrêmement mécontents d’eux et ils ont fortement critiqué les filles pour la même chose. Priyanka et Archana ont même été accusés de ne pas prendre de bain et de toujours exécuter Surya Argha, ce qui est une insulte aux revendications religieuses des internautes et il y a un fil de haine contre eux sur Twitter. Les téléspectateurs prétendent qu’ils ne font que se montrer et ont même dit que s’ils le voulaient, ils pouvaient le faire de manière appropriée.

Ces femmes ont fait quelque chose d’atroce dans l’épisode d’hier soir de #BiggBoss16. Buvant un verre d’eau, sans se rafraîchir, et dégustant une tasse de café, ils ont exécuté le bon Surya Arghya. C’est une moquerie ridicule de nos croyances. @CouleursTV pic.twitter.com/8LfIpAxpjr Apratim. (@subtlysomebody) 26 janvier 2023

Bigg Boss band karo dikhana vous bakwas shayari #BiggBoss16 c’est irritant !! #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 25 janvier 2023

Priyanka et Archana sont souvent vus en train d’accomplir des prières à Lord Surya, mais il semble que leur approche soit quelque chose que les téléspectateurs n’apprécient pas, d’où le contrecoup. Qu’est-ce que tu penses?? Pendant ce temps, Archana Gautam a des portes des étoiles pour divertir les téléspectateurs avec ses cours d’anglais et ses shayaris et ces stratégies ne fonctionnent pas en sa faveur et la fille est qualifiée d’irritante.

PPC copiant les lignes de Sidharth Shukla (comme elle l’a fait par cœur les saisons précédentes. Shiv – Behen Tûm #SidharthShukla ko copier mat karo.??#BB16 #BiggBoss16 #StopDefamimgShivThakare Critique de Bigg Boss (@TheBiggBossBoyz) 25 janvier 2023

Shiv Thakare qui a de nouveau verrouillé les cornes avec Priyanka dans la maison lui a même demandé d’ARRÊTER de copier Sidharth Shukla sur ses capacités de ‘Mai akela kaafhi hu’. et beaucoup ont convenu avec lui qu’elle avait répété Bigg Boss 13.