Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta se réconcilient ; Archana Gautam en mode expéditeur PriyAnkit complet [Watch]

Récemment sur Bigg Boss 16, Priyanka Chahar Choudhary a eu une dépression émotionnelle à l’idée qu’elle ait l’air fausse et dominatrice, bien qu’elle ait dans son cœur les meilleurs intérêts de son ami proche Ankit Gupta. Elle a avoué à Soundarya Sharma qu’elle ne peut pas comprendre ce qui se passe dans sa tête, même si elle essaie dur. Mais il semble que les deux se soient remis ensemble de la manière la plus romantique possible.

La dernière promo de Bigg Boss 16 montre Priyanka se rendant dans les bras d’Ankit en expliquant qu’elle n’a pas pu rester loin de lui pendant longtemps. Elle dit à Ankit qu’elle allait lui donner un baiser sur le front. Quand Ankit lui a demandé ce qui l’avait empêchée de faire cela, Priyanka a répondu en disant qu’elle pensait qu’elle devrait lui donner un peu de temps pour faire face.

Alors qu’Ankit continue de garder un visage impassible en disant que s’il lui avait parlé plus tôt, elle l’aurait pris autrement, Priyanka lui dit de manière romantique qu’il ne sait pas à quel point elle l’adore. Elle l’informe également qu’elle est une sorte de fille qui se laissera convaincre par lui même avec juste un câlin.

Alors que Priyanka et Ankit se blottissent sur le canapé, Archana Gautam, qui ne fait que passer à côté d’eux, ne peut contenir son excitation de les voir ensemble. Elle n’arrête pas de demander aux deux comment ils ont décidé de se réconcilier et quelle était l’histoire derrière cela, Priyanka et Ankit sont vus rougir et répondre aux questions d’Archana avec un sourire sur leurs visages.

Regardez la vidéo de patch-up de Priyanka et Ankit ici :

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, le capitaine Nimrit Kaur Ahluwalia sera vu classer les colocataires de 1 à 11 en fonction de leur implication dans la maison. Et elle 11e rang à Ankit Gupta, qui lui a ensuite riposté en disant: “Agar mein sabse kaam participation ke baad bhi nauvey hafte mein sirf ek baar nommer hoka yaha tak hoon toh ye aap sabke mooh par chata hain.”