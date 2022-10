Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta livides avec Manya Singh alors qu’elle dit, ‘Tumhare baap…’ [Watch Video]

Bigg Boss 16 devient de plus en plus intéressant de jour en jour. Demain, nous verrons que Shiv Thakare envisage de perturber le sommeil de Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam. Nimrit Kaur Ahluwalia taquine Archana Gautam tandis que Manya Singh dit apparemment à Abdu Rozik de garder des chaussures sur le lit de Priyanka. Mais le grand combat a lieu entre Manya Singh et Priyanka Chahar Choudhary. Le premier gâche trois fois le sommeil de l’actrice en demandant des oreillers. Lorsque Priyanka le perd, elle lui dit qu’elle n’a pas apporté les oreillers de la maison de son père. Cela rend Priyanka Chahar Choudhary livide. Ankit Gupta et elle rappellent à Manya Singh de ne jamais traîner leurs parents dans la série.

Nous pouvons voir qu’Archana Gautam et Priyanka se révoltent contre Shiv Thakare. Ils refusent de faire le moindre ménage. Après avoir eu leur sommeil perturbé, Archana et Priyanka attrapent des ustensiles et les claquent toute la nuit pour garder la maison éveillée. Enfin, Bigg Boss annoncera une nouvelle tâche pour le capitanat. Nous verrons Archana Gautam remporter cette tâche. Elle jure de faire de la vie un enfer pour Shiv Thakare et son groupe.

Ankit Gupta a été relativement calme. Mais il a toujours sursauté quand quelqu’un a été offensant envers Priyanka Chahar Choudhary. Tout au long du spectacle, il est discrètement protecteur envers sa co-star Udaariyan. Les deux ont également été vus en train de se baigner dans la piscine.