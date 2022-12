Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary est qualifiée de “fausse” alors qu’elle se lie avec Shalin Bhanot après MC Stan ; les internautes disent “Jidhar Wajan Udhar Bhajan” [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 ont suivi le mouvement de chaque concurrent. Priyanka Chahar Choudhary est sous la surveillance de groupes de fans rivaux. Eh bien, l’un des mots les plus populaires utilisés par les fans rivaux est faux pour les autres concurrents. Fidèles à cette idéologie, les partisans de MC Stan ont appelé Priyanka Chahar Choudhary. Ils sentent maintenant que l’actrice est consciente que MC Stan a un énorme public et qu’elle est une star populaire du hip hop desi, elle est amicale avec lui. Les fans de Priyanka Chahar Choudhary n’ont pas aimé quand il l’a évoquée d’une manière plutôt désobligeante après un combat. Ankit Gupta lui a dit que personne ne toucherait jamais quelqu’un comme ça.

Maintenant, les fans de Shalin Bhanot ont critiqué Priyanka. Ils ont remarqué à quel point elle l’a réconforté après la sortie de Tina Datta. Ils ont souligné qu’elle avait compris que les caméras couvriraient cela. Certains utilisent le dialogue Arti Singh de Jidhar Wajan Udhar Bhajan pour elle. Priyanka Chahar Choudhary avait précédemment déclaré qu’elle n’aimait pas Shalin Bhanot. Dernièrement, nous voyons un lien entre les deux…

Priyanka utilise maintenant Shalin pour créer de l’insécurité à Ankit. La façon dont elle est devenue un gang kandha pour shalin, bechare baniya bhai Ankit ki to shakal dekhne wali thii. Ankit n’était pas intéressé à entendre shalin mais ses yeux étaient concentrés sur la façon dont priyanka tenait la main de shalin bhanot. ??? Akash W (@daizywad) 11 décembre 2022

Une seule ligne peut décrire priyanka en ce moment “jidhar wajan udhar bhajan” De “gunde log” à stan Pour stan wow stan yo yo stan après que Salman s’adresse à ses fans et à son argent Shalin bhanot version femme https://t.co/Dfs8HuSLC0 anjali (@anjali84832663) 10 décembre 2022

En promo, Shalin lui-même a accepté qu’il avait fait semblant ???? Harr koi priyanka ki tarah faux nhi karsakta na kal tak wohi shalin bhanot faux décalage rha tha aaj haath pakad k consolé karrhi hai ???#ShivThakare #BiggBoss16 https://t.co/dDGw6vAayU (@havingfunre) 10 décembre 2022

Certains fans l’ont même appelé, lui et elle, le meilleur acteur et actrice de la maison Bigg Boss 16. Maintenant, nous obtenons du contenu Ankit Gupta et Archana Gautam. Le jeu de Priyanka Chahar Choudhary s’est également arrondi depuis qu’elle s’est éloignée d’Ankit Gupta.