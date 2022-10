Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary domine Ankit Gupta ? Les fans sont furieux du commentaire de Soundarya Sharma, “Ankit Ki Maa…” [Watch Video]

Bigg Boss 16 a vu beaucoup de discussions autour de la relation entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Tout le monde est curieux de savoir s’ils sont vraiment amoureux. Ce que les fans adorent, c’est leur véritable lien et la brutalité de leurs émotions. Une vidéo est venue où Nimrit Kaur Ahluwalia, Soundarya Sharma et Gautam Vig discutent des deux. Nimrit Kaur Ahluwalia dit qu’Ankit Gupta est un gars calme mais totalement sous la coupe de Priyanka Chahar Choudhary. Soundarya Sharma dit que Dieu interdit ce qui arrivera à sa mère si elle entre chez eux en tant que bahu. Regarde…

Les fans d’Ankit Gupta et de Priyanka Chahar Choudhary ont estimé que cela allait un peu trop loin. Ils ont critiqué le gang des chugli comme étant sans vergogne, sans norme et manipulateur. Jetez un œil aux commentaires ci-dessous…

Ye 3no dégoûtant salut hai! Inko koi kuch nahi bolega .. Je souhaite à Priyankit ko dikha de BB votre vidéo Rui (@beingriyaarora) 11 octobre 2022

Yaa ryt yaar inlogo ka bahut hogaya..matlab din rat chugli..Hume kuch karna chahiye ye sari chize priyanka ke samne ana chahiye..ab week-end ka vaar pe salman monsieur ko bolna chahiye bahut hogaya dans le logo ka chugli @CouleursTV @BeingSalmanKhan Reshma Behera (@ReshmaBehera10) 11 octobre 2022

Haha aaja pata chala industrie de la télévision indienne k log itne troisième classe il..mon dieu Saraswoti Gyawali (@SaraswotiGyawa2) 11 octobre 2022

Main to soch Raha Hun yah log jis ghar mein bahu bankar jayegi Na yaar use ghar ko barbad Karke rahega aur yah Jo Gautam sala ladkiyon ke bich baith kar potins Karta hai Kamina ?? Des gens sans vergogne#PryAnkit #PriyankaChaharChoudhury #AnkitGupta @tellychakkar #BB16 @Mahir Fayaz ? (@JunaidH96186163) 11 octobre 2022

Voyons maintenant si Salman Khan aborde ce genre de conversation dans le prochain Weekend Ka Vaar…