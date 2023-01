Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary contre Sumbul Touqeer Khan – Les fans choisissent leur tête pour Naagin 7 [SHOCKING Poll Result]

Grand Patron 16 a fait carrière à plusieurs. De Sunny Leone à ShehnaazGill, Asim Riaz – de nombreuses stars ont émergé de l’émission controversée. L’année dernière, l’actrice de télévision Tejasswi Prakash a remporté Bigg Boss 15 mais avant même sa grande victoire, elle a été signée pour Naagin 6 d’Ekta Kapoor. Maintenant, il semble que l’histoire va se répéter. Ekta Kapoor a laissé entendre qu’elle se rendait à Bigg Boss 16 pour trouver une piste pour son prochain film. Bientôt, les internautes ont commencé à spéculer sur Naagín 7. Deux noms ont commencé à faire le tour d’Internet – Priyanka Chahar Choudhary et Sumbul Toukir Khan.

Entertainment News : Qui devrait diriger Naagin 7 ?

BollywoodLife a mené un sondage sur le même sujet et vous serez choqué de connaître le résultat. Nous avons demandé aux internautes qui était le mieux placé pour diriger Naagin 7 parmi les deux dames et la grande gagnante est Priyanka Chahar Choudhary. L’actrice d’Udaariyaan a reçu près de 64 % des voix tandis que la diva d’Imlie a reçu environ 36 % des voix. La marge est énorme et il semble que Priyanka soit définitivement un choix préféré du public pour Naagin 7. Ekta Kapoor écoutez-vous ?

Découvrez le résultat du sondage ci-dessous :

Les deux divas ont un fan incroyable et sur Twitter, elles ont tendance presque tous les jours alors que leurs fandoms s’enracinent pour leur victoire Bigg Boss 16. Priyanka Chahar Choudhary et ses combats sont devenus très populaires et les fans adorent la façon dont elle joue. Elle était également aimée pour son lien avec Ankit Gupta. Sumbul Touqeer Khan fait partie du mandali et est appréciée pour sa nature douce. Bien qu’au départ, elle ait été critiquée pour sa prétendue obsession pour Shalin Bhanot, mais maintenant les fans aiment aussi son jeu. Il reste à voir si l’une de ces deux dames parvient à remporter le trophée.