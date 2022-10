Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary ciblée après que Karan Johar ait demandé : « Kis sadasyse ko mann ki safayi ki zaroorat hai » ; ne manquez pas la réaction d’Ankit Gupta

Bigg Boss 16 : Est-ce que c’est Priyanka Chahar Choudhary contre la maison de Who cette fois ? Eh bien, la dernière promo interroge les fans de l’actrice. Premièrement, les fans manquent principalement de Salman Khan qui n’organise pas le week-end ka vaar cette semaine car il en a fini avec la dengue et donc Karan Johar a pris le relais. Alors que le cinéaste reproche à Gori Nagori d’avoir provoqué Archana Gautam et de l’avoir incitée à se battre. On le voit demander à ses colocataires quel membre ils pensent avoir besoin de mann ke safayi. Et tout le monde a ciblé Priyanka sauf Ankit Gupta évidemment.

Regardez la vidéo de Tina Datta, Nimrit Ahluwalia et MC Stan ciblant Priyanka Chahar Choudhary devant Karan Johar laissant Ankit Gupta sous le choc.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Priyanka se tenir debout dans un palais où les colocataires donnent leur avis sur elle et pulvérisent de l’eau sur elle. Dès Nimrit Ahluwalia qui a eu des contacts avec l’actrice Udaariyan depuis le premier jour jusqu’à Tina Datta appelant sa mère India à MC Stan qui a ouvertement Aditya de ne pas l’aimer. Ankit Gupta est extrêmement choqué par cette critique et la haine auxquelles Priyanka est confrontée, comme vous pouvez le voir dans la promo, sa réaction est extrêmement évidente.

Nous nous demandons si cette haine contre Priyanka par les détenus rendra sa survie difficile ou si elle en sortira encore plus forte, seul le temps nous le dira. Mais pour l’instant, Priyanka doit faire preuve de courage pour faire face à cette haine des membres de la maison. Priyanka et Archana Gautam sont devenus la cible facile dans la maison après que Shiv Thakare et Nimrit leur aient fait une farce pendant qu’ils dormaient et qu’ils se vengent de tout le gang d’intimidateurs. Bigg Boss prend la capitainerie de Shiv et lui donne Archana et cela les rend encore plus irrités.