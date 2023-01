Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary avait-elle raison d’annuler la tâche Ticket To Finale et de soutenir Sumbul Touqeer Khan contre Nimrit Kaur Ahluwalia ? Votez maintenant

Le dernier épisode Grand Patron 16 conclu il y a quelques heures. C’était un épisode intéressant car il a donné la chance aux candidats d’avancer dans la dernière semaine. La tâche Ticket to the Finale a été effectuée dans le dernier épisode. Et ceux qui voulaient voir Nimrit Kaur Ahluwalia hors de la course pour la même chose a été déçue car elle est devenue la première candidate à atteindre la finale. Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam a essayé de jouer un match avec le Mandli mais Nimrit est toujours devenu le capitaine.

Bigg Boss 16: la tâche Ticket to Finale est annulée

Ainsi, dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Bigg Boss attribuer des bandes des noms d’autres candidats aux colocataires. Ils les porteront et pourront contrôler leur parcours dans l’émission, c’est-à-dire s’ils avanceront ou non. Les concurrents de Bigg Boss 16 ont eu la chance de remporter le ticket pour la finale de Nimrit Kaur Ahluwalia. Shalin Bhanot a la cassette de MC Stan qu’il a mise dans la télécommande pour faire exploser son expulsion de la course à la finale. De même, Archana Gautam a fait sauter la bande de Shiv Thakare, Shiv a fait sauter la bande d’Archana, Nimrit a fait sauter la bande de Priyanka et Sumbul a fait sauter la bande de Shalin.

Les deux seuls restants étaient Priyanka Chahar Choudhary avec la cassette de Sumbul Touqeer Khan et MC Stan avec la cassette de Nimrit Kaur Ahluwalia. Ils étaient tous les deux très catégoriques sur le fait de ne pas passer en premier. Priyanka a affirmé que Sumbul Touqeer, qui a été le plus nominé tout au long de la saison, est arrivée ici et qu’elle mérite donc également le billet pour la finale. Elle le testait en fait sur Mandli. MC Stan n’a pas bougé. Shiv et Nimrit voulaient que Priyanka passe en premier et mette la bande de Sumbul dans la télécommande pour la faire exploser. Cependant, Priyanka a tenu bon. Finalement, la tâche a été annulée. Et en conséquence, Nimrit, par défaut, est devenu le capitaine et est devenu le premier concurrent du Bigg Boss 16 à atteindre la finale.

Bigg Boss 16 : Priyanka avait-elle raison dans son jeu ?

Alors que Priyanka a d’une certaine manière exposé Mandli en faisant pression sur MC Stan et d’autres pour avoir nommé Nimrit, elle n’a pas vu que Nimrit serait à nouveau sauvé. Priyanka et Nimrit étaient à couteaux tirés depuis le début. Elle l’a peut-être retirée de la photo en traitant avec Mandli. Priyanka a également été en désaccord avec Sumbul au cours des deux dernières semaines. Ce plan de match a-t-il été entièrement réussi? Pensez-vous que Priyanka a seulement aidé sa rivale à se rapprocher du trophée ? Votez ici :

Eh bien, il ne reste que quelques jours avant la finale. Selon vous, qui soulèvera le trophée ?