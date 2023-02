Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Shalin Bhanot se font torturer par ‘mandli’ Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia lors d’une tâche de prix de Rs 50 lakh

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, les membres “mandli” sont nominés en raison de Sumbul Touqeer Khan après qu’elle ait été distraite en parlant avec Ken. Pour cette raison, elle perd la note de la limite de temps pendant la tâche. Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot et Archana Gautam rejoignent Nimrit Kaur Ahluwalia alors qu’ils remportent le billet pour la finale. Eh bien, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan feront de leur mieux pour torturer Shalin, Priyanka et Gautam pour obtenir le prix Rs 50 lakhs.

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, le Bigg Boss donnera le pouvoir à l’équipe mandli de sélectionner qui effectuera la tâche en argent. Mandali est sur le point de prendre la décision lorsque Nimrit leur dit qu’elle doit accomplir la tâche. Shiv sera vu avertir Sumbul que la tâche pourrait être leur dernière chance pour le billet pour la finale. Sumbul décide plus tard de se retirer et n’effectuera pas la tâche d’argent du prix.

La tâche commence et Shiv, Nimrit et MC Stan du candidat nommé commencent leur jeu en aspergeant d’eau froide Shalin, Priyanka et Archana. Ils ne négligent aucun effort pour récupérer les Rs. 50 lakhs de prix en argent. Shiv éclabousse directement l’eau froide sur les visages et a été vu en train de torturer l’équipe opposée.

Dans la promo, Shiv applique même de la crème dépilatoire sur Shalin ce qui met cette dernière en colère. Shiv dit à Shalin qu’ils veulent prendre Rs. 50 lakh prix en argent. Shalin perd son calme alors qu’il dit à Shiv qu’il devient personnel. Shiv, Nimrit et MC Stan gardent également des packs de glace sur la nuque. Priyanka sera vue s’énerver alors qu’elle est ciblée. Que va-t-il se passer ensuite?