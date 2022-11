Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta se fait critiquer pour avoir affirmé que Shiv Thakare avait planifié son combat avec Archana Gautam [View Tweets]

Bigg Boss 16 : Archana Gautam est enfin sorti de la maison après tout le tapage avec Shiv Thakare. Depuis qu’Archana a fait sa sortie de la maison, Internet s’est divisé, alors que beaucoup pensent qu’il est mal de l’évincer de la maison et certains pensent que c’est Shiv qui l’a incitée en utilisant le mot ‘Didi’ qui l’a déclenchée et elle a perdu son calme. Et maintenant, une vidéo de Priyanka Chahar Choudhary parlant à Ankit Gupta et Gori Nagori affirmant que Shiv Thakare avait planifié ce combat physique avec Archana reçoit beaucoup de critiques, certains l’appellent diabolique, tandis que certains fans de divertissement l’appellent le cerveau et ont déjà déclaré la fille un gagnant.

Un point valable et beaucoup l’ont déjà vu. Je dois dire que pour l’instant ça ressemble à #PriyankaChaharChoudhary ? est prêt à gagner #BiggBoss16.#ShivThakare ? aurait pu devenir un héros en pardonnant #ArchanaGautam juste comme #Pratik a fait dans sa seconde. Une chance en or perdue. https://t.co/BHnovlzppp Dame Khabri (@KhabriBossLady) 10 novembre 2022

#PriyankaChaharChaudhary Shiv a littéralement essayé de l’arrêter ici. Et la façon dont Archana a attrapé le cou de Shiv est si violente et horrible ??#BiggBoss16 #ShivThakare ? https://t.co/03fHz3uPWw Shardul (@Jawyyyyyy) 10 novembre 2022

Priyanka Chahar Choudhary a partagé un bon lien avec Archana, et elle l’a toujours défendue, même dans son combat, elle se tenait debout avec Archana et ne pouvait pas arrêter de pleurer après qu’on lui ait demandé de quitter la maison, tandis que les autres détenus qui soutenaient Shiv étaient célébrant leur victoire. De nombreux rapports affirment qu’Archana sera de retour dans la maison, mais il semble que rien de tout cela ne se produise, car seul le combat physique n’est pas autorisé dans la maison et une fois que quelqu’un s’y livre, il est expulsé.