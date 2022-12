Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta a des retombées MAJEURES sur le grand “Khulasa” ; l’actrice au coeur brisé lui jette de la boue [WATCH]

Les amitiés sont très importantes dans Grand Patron 16 loger. Mais le jeu tordu peut aussi vous faire affronter votre bien-aimé. Dans la maison Bigg Boss 16, il y a beaucoup de bons liens et de nombreux amis qui fonctionnent comme un gang. Étoiles Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta étaient à l’avantage lorsqu’ils entrèrent ensemble dans la maison. Ils ont un lien avec le monde extérieur qu’ils ont pris à l’intérieur de la maison controversée. Mais il semble que le jeu s’empare aussi de leur amitié. Dans la dernière promo de l’émission, on peut voir Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta se battre.

Entertainment News: L’amitié de Priyanka- Ankit Gupta va kaput

La promo a Priyanka Chahar Choudhary lisant une déclaration faite par l’un des candidats et elle doit deviner qui l’a dit. La déclaration porte sur la façon dont Priyanka ne parle que du jeu et la personne ne peut rien lui dire car elle dit catégoriquement de ne rien lui dire. Eh bien, ces mots n’appartiennent à personne d’autre qu’à sa meilleure amie Ankit Gupta. Elle devine juste et Priyanka Chahar Choudhary est choquée. Et ensuite ? Une grosse bagarre éclate entre les deux. Elle lui jette de la boue et fait s’effondrer la maison avec tous ses cris et ses cris.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Ces mots ont été prononcés par Ankit Gupta lors d’une discussion avec Soundarya Sharma. Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ne se parlaient pas et Soundary lui a demandé de régler les choses avec elle.

Il reste à voir ce qui se passera ensuite entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Réussiront-ils à se remettre de cet épisode ? Deviendront-ils des ennemis ? Seul le temps nous le dira.