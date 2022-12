Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary a-t-elle fait CE commentaire de classiste sur MC Stan en direct ?

Le trophée Bigg Boss 16 semble être entre les mains de Priyanka Chahar Choudhary. L’actrice d’Udaariyaan a coché pas mal de choses nécessaires pour être gagnante de la série. Elle peut applaudir avec agression et sarcasme, et est assez forte pour supporter un barrage constant de critiques qui lui sont lancées par Mandali. Dans l’émission, son lien émotionnel avec Ankit Gupta a réchauffé les cœurs et comment. On suppose que les prochaines semaines seront difficiles pour Priyanka Chahar Choudhary car elle pourrait être seule sans son soutien émotionnel. Dans l’émission, il y a une lutte acharnée pour la deuxième place.

Il semble que les fans de MC Stan aient repéré une vidéo dans laquelle on l’entendrait dire que MC Stan est un chapri, et qu’il n’a pas d’aukaat (statut) pour même s’asseoir avec des gens comme elle. Cela a bouleversé les fans du rappeur. Aujourd’hui, Salman Khan lui expliquera comment elle pense qu’elle est au-dessus des autres. Nous nous demandons si c’est l’un des incidents qui a poussé l’hôte et les créateurs à s’en prendre à Priyanka Chahar Choudhary. Les fans de l’actrice nient qu’elle ait pu dire quelque chose de ce genre pour MC Stan.

EXCLUSIF #BB16 En LIVE FEED : Priyanka se moque de la célébrité nationale #MCStan ? . Dire « MC STAN Chapri se uth kr aya iski aukat nhi hamary sath beithny ki » À quel point cette femme est-elle négative comme ses fans ?#Le chef #BiggBoss16 Bigg Boss Hindi Marathi (@devendrabigggbos) 22 décembre 2022

Les fans en colère de Priyanka Chahar Choudhary ont demandé des preuves. Ils ont dit qu’il était incroyable qu’elle puisse dire une chose pareille. PCC avait dit que MC Stan était un bon gars il y a quelques jours. Elle a dit ça à Tina Datta.

Je suis #MCStan fan mais mujhe nahi lagta usne aisa kaha hoga. Dope AR9 (@Ar9Dope) 24 décembre 2022

100 baat ki 1 baat vous #PriyankaChaharChoudhary langue ki salut nhi hai est tarike se baat krne ki Wo kisi ki aukaat nhi nikal ti na kisiko kam samjhti So drame band karo apne#AnkitGupta @OrmaxMedia @CouleursTV @EndemolShineIND @VootSelect @justvoot #BiggBoss16 #BB16 Snéha ?? (@rubinasherni3) 22 décembre 2022

Comme nous le savons, les choses se réchauffent. Après Bigg Boss 13, c’est la saison dans laquelle nous sommes vraiment investis par la plupart des concurrents. Il reste à voir si les fabricants le montreront à MC Stan si cela s’est effectivement produit.