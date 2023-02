Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary a-t-elle annoncé sa séparation avec Ankit Gupta avant le final de l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16 : Les retrouvailles de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont laissé leurs fans extrêmement joyeux ; la façon dont PCC court pour rencontrer et étreindre Ankit et lui demande comment il va, et il répond maintenant que je vais bien montre seulement qu’ils se sentent plus que simplement amis. Le dernier buzz que nous entendons sur le couple est qu’après la finale de Bigg Boss 16, ils maintiendront une distance digne l’un de l’autre maintenant, ils n’ont pas d’avenir l’un avec l’autre. En fait, dans la finale, on verra Priyanka dire que c’est leur dernier acte ensemble et cela laisse les fans de PriyAnkit découragés et comment.

Mon homme l’a manifesté ! ?? “Priyanka make mere upar chad jaayegi” et elle a fait la même chose qu’elle le devrait.#AnkitGupta #Pryyankit pic.twitter.com/U9iav84ILr A_no ankit no biggboss (@stan_shehnaazz) 11 février 2023

Priyanka et Ankit ont fait une entrée ensemble dans l’émission, et leur chimie était le sujet de discussion le plus important jusqu’à ce qu’Ankit soit rejeté par les candidats depuis lors, PCC a réalisé qu’ils devraient être amis car il n’y a rien du côté d’Ankit et les choses vont finissent laids s’ils continuent à rester ensemble comme ça. Priyanka a-t-elle décidé d’écouter le monde et de rester à l’écart d’Ankit ?

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels ils se seraient mariés alors que le frère de Priyanka avait été interrogé à ce sujet, il avait dit que la famille n’aurait aucun problème et qu’en fait, ils estimaient qu’il était le meilleur pour lui. Mais eux seuls peuvent décider l’un pour l’autre, tandis qu’Ankit a été invité à réagir à la prédiction de l’Astrologue à laquelle il a dit qu’ils étaient ceux qui pariaient pour décider de leur avenir et personne d’autre.