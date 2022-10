Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Chaudhary et Sumbul Touqeer appellent Nimrit Kaur la “bombe fuski” de la maison devant Karan Johar ; laissez-la fulminer

Bigg Boas 16 : Priyanka Chahar Choudhary a déclaré une guerre ouverte avec Nimrit Kaur Ahluwalia après l’avoir ciblée dans la tâche de mann ki safayi. Karan Johar avait demandé quel concurrent avait le plus besoin de mann ki safayi, auquel Nimrit a ciblé Priyanka et maintenant c’est à son tour. Karan Johar a demandé aux candidats de choisir qui était la bombe fuski et elle a nommé Nimrit. Priyanka a déclaré que Nimrit n’avait pas le courage de parler devant les gens et qu’elle était donc une bombe fuski. À quoi Nimrit perd son calme et dit que je ne veux pas me livrer à une bagarre avec toi. Alors que non seulement Priyanka, même Sumbul a claqué Nimrit et l’a appelée la bombe fuski de la maison.

Les fans de Priyanka ont également fortement critiqué Nimrit et fait des commentaires désagréables à son encontre. ” Hamesha Priyanka ke muh laagti ho behen sapin yeh kiyu bol rahi ho mujhe tumhari muh nahi lagna … Nimmo behen aapko toh Ghar me sirf ek hi mudda hai woh priyanka bohot hasi aaye mujhe yeh sunn ke …. Tina nd Nimmo do behen chugalkhor aunties..Tina kya bolti hai aao behen chughli kare..” Un autre utilisateur a déclaré : ” Priyanka Chahar Choudhary est la seule candidate qui dirige BB16 depuis le premier jour, elle dit toujours la vérité et prend position contre les mauvaises choses et c’est la seule raison elle n’est pas aimée par beaucoup d’autres colocataires. Elle est absolument incroyable jusqu’à présent”.

Regardez la vidéo de Karan Johar créant une rupture entre Priyanka et Nimrit

Alors que Karan Johar a lui aussi lancé une fouille sournoise à Nimrit en disant que «Nimrit toh kuch zyaada hi fuski nikli». L’actrice Sardaani perd son calme après cette déclaration et commence une énorme bagarre entre les dames. Le combat de chat dans la maison Bigg Noss attire souvent beaucoup d’attention et cette saison est Priyanka contre Nimrit. De quel côté êtes-vous?