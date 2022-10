Bigg Boss 16 prêt à exploser alors que Fahmaan Khan est prêt à rejoindre Sumbul Touqeer dans l’émission de Salman Khan ?

Les stars de la télévision Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan ont conquis les cœurs avec leur chimie dans l’émission Imlie. Ils sont devenus un nom familier dans le monde de la télévision après leur passage dans la série. Sumbul est actuellement enfermé dans la maison de Bigg Boss 16.

Fait intéressant, selon les nouveaux médias, Fahmaan Khan rejoindra également Colors pour l’émission d’actualités d’Ekta Kapoor. Pendant ce temps, leurs fans se sont tournés vers les réseaux sociaux et ont commencé à supposer que l’acteur apparaîtrait également dans l’émission Bigg Boss 16 de Salman Khan pour les promotions de l’épisode Weekend Ka Vaar.

L’un des fans a écrit: “OK !! Fahmaan va promouvoir son prochain spectacle sur BigBoss 16 et partager la scène avec l’hôte Salmaan Khan, puis Salman: Sumbul Apse Koyi Milne Aayea Hain… Ps Apni brillant ami Ko Milne Ke Liyeee, couleurs Ka Show hi Sign kar Liaa. Kya Baat Ha.

D’ACCORD!! Fahmaan va promouvoir son prochain spectacle sur BigBoss 16

Et partagez la scène avec l’hôte Salmaan Khan, puis Salman :

“Sumbul Abside Koyi Milne Aayea Hain..” Ps Apni brillant ami Ko Milne Ke Liyeee, couleurs Ka Show hi Sign kar Liaa. Kya Baat Haï #Fahman Khan #Sumaan— Ro17 octobre 2022

Puisque Sumbul est en BB16..j’espère qu’un FL fabuleux sera lancé en face de lui Félicitations à vous @fahmaankhan En emménageant dans votre nouvelle maison et ce nouveau projet !

Je vous souhaite beaucoup de succès dans ces nouveaux départs #Fahman Khan https://t.co/0ZYPLAU34E— 17 octobre 2022

Le deuxième a mentionné: “Ils étaient et ils seront toujours les plus proches de notre cœur, quoi qu’il arrive .. !!.” Le deuxième a mentionné: “Ils étaient et hé seront toujours les plus proches de notre cœur, quoi qu’il arrive .. !!!” La troisième personne a écrit: «Après Imlie, en voyant son battage médiatique, j’étais sûr à 100% que @fahmaankhan serait approché soit par Ekta, soit par Colors. a également mis en sac l’émission d’Ekta sur Colors.

Plus tôt, Fahmaan a partagé la promo Bigg Boss 16 de Sumbul sur son Instagram et l’a qualifiée de brandon à surveiller. Sur son Instagram, Fahmaan a écrit : “Tout le meilleur Jugli… aag hai tu bas sois toi et ne laisse personne changer ça.” La chimie de Fahmaan et Sumbul dans la série Imlie a une base de fans fidèle, et les gens les considèrent toujours comme l’un des jodi mignons de la télévision.

