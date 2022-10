Bigg Boss 16 : Pensez-vous que Manya Singh-Priyanka Chahar Choudhary s’est battue juste pour attirer l’attention ? Votez maintenant

Bigg Boss 16 a vu pas mal de combats le deuxième jour du spectacle. Les deux filles qui semblent le rendre sont Manya Singh et Priyanka Chahar Choudhary. Ce dernier a eu un dur combat avec Gautam Vig. Ce drame a commencé après que Manya Singh ait refusé de faire l’évier c’est à dire de déboucher la vasque en retirant le bouchon. Tina Datta avait fait toute la vaisselle. Priyanka Chahar Choudhary s’est rangée du côté de Manya Singh en disant que quelqu’un qui lave les ustensiles peut également retirer le bouchon et déboucher l’évier. Manya Singh était assez bouleversée et s’est battue avec Tina Datttaa. Nimrit Kaur Ahluwalia l’a convaincue de faire le travail à la fin.

Mais Priyanka Chahar Choudhary n’avait rien de tout cela. Elle est allée dans le jardin et s’est battue avec Nimrit Kaur Ahluwalia sur le même sujet. Lorsque Gautam Vig est intervenu et a élevé la voix, elle l’a rendue comme une tigresse. Les fans de l’émission sont plutôt impressionnés par Priyanka Chahar Choudhary. Mais beaucoup ont estimé qu’elle s’était battue juste pour obtenir des images. Après tout, Bigg Boss est un jeu de séquences. Il est très important d’être “vu” dans l’émission. Sur les réseaux sociaux, Manya Singh a été qualifiée de chercheuse d’attention.

Mais certains pensent que les célébrités de la télévision se battent trop juste pour s’assurer que toute l’attention est sur elles. Que pensez-vous des deux dames ? Votez et faites-nous savoir…