Bigg Boss 16: Pearl V Puri soutient son ami proche Shalin Bhanot après avoir été interrogé sur sa loyauté envers Tina Datta

Au cours de l’épisode ka vaar du week-end de Bigg Boss 16, l’animateur Salman Khan a demandé à Shalin Bhanot d’appuyer sur le buzzer afin de sauver ses amis Tina Datta et Sumbul Touqeer de l’élimination en renonçant à Rs 25 lakh du prix en espèces gagnant. Shalin n’a pas appuyé sur le buzzer et Tina a été expulsée de la maison. Alors que les internautes ont remis en question la loyauté de Shalin envers Tina compte tenu de leur équation, son ami proche et acteur Pearl V Puri a soutenu les actions de Shalin.

“Je connais Shalin depuis des années maintenant, une chose qui me vient à l’esprit est son trait de toujours coller par et pour ses amis, il est proche de ses parents. Je l’ai vu dans ses bons moments et aussi pendant ses luttes. Je Je pense qu’une chose dont je peux témoigner, c’est que cet homme n’a pas changé d’un poil depuis une décennie. C’est un bon ami à avoir”, a déclaré Pearl à Pinkvilla.

Pearl a également déclaré que Bigg Boss est un jeu difficile et que les gens ne devraient pas être jugés pour leur personnalité en fonction de leurs réactions à l’intérieur de la maison. Il a dit que parfois les gens font certaines choses qui ne le veulent pas. Il a souligné que leurs actions devraient être traitées comme un jeu où l’un gagne et l’autre perd. Il a ensuite souhaité bonne chance à Shalin pour son passage sur Bigg Boss 16.

Pendant ce temps, Tina a de nouveau été ramenée dans la série après que Bigg Boss a de nouveau donné à Shalin le choix de racheter ses actions au prix de perdre Rs 25 lakh du prix en argent. Cependant, Tina a qualifié Shalin de fausse amie pour ne pas l’avoir sauvée de l’élimination et a expliqué pourquoi il n’avait pas appuyé sur le buzzer lorsqu’elle partait et pourquoi l’avait-il appuyé maintenant soudainement. Elle a également ajouté qu’elle l’avait vu danser et chanter des chansons après avoir quitté la maison.

La partie la plus étrange a été lorsque Shalin a dit à Sreejita De et Archana Gautam qu’il n’avait jamais aimé Tina et ne l’aimait que pour le poulet et qu’il était avec elle pour la nourriture. Il a dit qu’il ne s’inquiétait que de sa nourriture et qu’elle avait l’habitude de le faire, c’est donc la seule chose qui lui manquait chez elle. Il a poursuivi en disant qu’il ne parlerait même pas à cette fille après avoir quitté la maison parce qu’à l’extérieur, il aurait son restaurant pour cela.