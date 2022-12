Bigg Boss 16 : PAS Sajid Khan mais Abdu Rozik éliminé ? Bigg Boss le fait sortir de la maison [Watch]

Le prochain épisode de la saison 16 de Bigg Boss sera un choc pour tous. Les créateurs de l’émission ont récemment publié une promo dans laquelle Bigg Boss a dit à Abdu Rozik de sortir de la maison. Les colocataires sont devenus émus après avoir écouté l’annonce de Bigg Boss. Les colocataires ont été laissés en larmes et ne pouvaient pas retenir leurs émotions. Bigg Boss a annoncé ‘Abdu aap gharwalon se vidaa lekar ghar ke bahar ajayiye.’

Les amis d’Abdu, dont Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare, Sajid Khan, MC Stan et Sumbul Touqeer, ne pouvaient pas croire qu’Abdu quittait la maison. Même Abdu pleure alors qu’il est sur le point de quitter la maison.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 –

Abdu ko kehna padh raha hai gharwaalon ko alvida, kya aapko bhi unki bidaayi ko dekh kar lagg raha hai bura ? ? Dekhiye #BiggBoss16 Lun-ven raat 10 baje ou sam-dim raat 9 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot#BB16 #Le chef #ShanivaarKaVaar@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/QxO0QZrT3m CouleursTV (@CouleursTV) 16 décembre 2022

Il y a quelques jours, une farce a été jouée à Abdu Rozik par Sajid et Sumbul. L’équipe d’Abdu a critiqué Bigg Boss et a publié une déclaration officielle à ce sujet. Pour les non-initiés, Sajid a suggéré à Andu d’écrire “Joyeux anniversaire Nimmi” sur son corps pour souhaiter à Nimrit son jour spécial. Au même moment, Abdu leur a demandé d’écrire « Je t’aime » sur son dos », mais à la place, ils ont écrit : « J’aime tatti ».

L’équipe d’Abdu a publié une déclaration qui disait: “L’équipe de l’IFCM est attristée et choquée que leur client Abdu Rozik soit soumis à un comportement discriminatoire aussi inapproprié dans la Big Boss House”. Il est moralement inapproprié d’employer des tactiques de manipulation et de jouer avec les émotions d’une personne innocente pour son propre bénéfice malveillant, en particulier quelqu’un qui ne comprend pas pleinement la raison d’être d’une certaine activité et profite indûment de sa simplicité et de sa gentillesse ».

Si l’on en croit les rumeurs, Abdu a quitté l’émission de téléréalité de Salman Khan pendant deux jours pour des raisons médicales et y reviendra bientôt.

Voici comment les fans d’Abdu ont réagi à son élimination –

Après Salman Khan, Abdu est la bouée de sauvetage de BB16, peu importe qu’il ne se montre pas beaucoup dans la série, mais il a bon cœur et il devrait être dans la maison jusqu’à la finale. Vicky (@VickyVmy1012) 17 décembre 2022

Tu bahut chalak hai apne bahu ko jitwana chahta hai mais yaad rakhna gagnant à #AbduRozik salut hai.. Tera Sara baal khinchke takla bana dungi mai ??????? Sulu (Abdu k Burgir) ? (@beingrealshreya) 16 décembre 2022

Je regarde BB après 3 ans seulement pour Abdu et Shiv. Lagta hai bandh karna padega dekhna Vikram Chawan (@VikramChawan6) 16 décembre 2022

BB être comme : TRP ke liya saala kuch bhi karega ? Pour sauver la réputation de Sajid ?. Parce que depuis quelques jours, il harcèle Abdu. Jis abdu ko Sajid ka image claire karne ke liye jodie banayi thi jab nous Abdu ke wajese Sajid bura dikh raha hai bien qu’ils aient dû agir ?Rose? (@Rose11347228) 16 décembre 2022

Sans abdu aucune raison de regarder BigBoss. Gardez sajid à l’abri. #BigBoss perte propre trp expulser #AbduRozik. J’ai regardé BigBoss uniquement pour abdu Saurabh Prakash (@Saurabh96668992) 16 décembre 2022