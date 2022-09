Bigg Boss 16 : Pas de Karan Patel ou Divyanka Tripathi dans l’émission de Salman Khan ? Voici pourquoi le duo Yeh Hai Mohabbatein lui donne un saut [Exclusive]

Bigg Boss 16 arrive, et les spéculations vont bon train sur qui fera le projet ou ratera cette saison. Le nom de Divyanka Tripathi fait le tour des concurrents les plus probables. L’actrice de Yeh Hai Mohabbatein lui a fait l’émission de téléréalité, Khatron Ke Khiladi 11 avec Colors. La saison a obtenu d’énormes TRP. De plus, Divyanka Tripathi a prouvé qu’elle était une vraie combattante. La personnalité de Dhaakad de l’actrice a conquis les gens. Les fans ont hâte de voir Divyanka Tripathi dans la maison. Mais il semble qu’ils devront attendre un certain temps. L’actrice est désormais occupée à autre chose.

Une source nous a dit : “Elle est occupée par une nouvelle émission sur le Web. Le tournage a lieu à Delhi et à Mussoorie. Nous devons voir si elle gère les dates. Cela semble un peu difficile maintenant. Les créateurs pourraient la faire venir plus tard , mais c’est un peu risqué.” Ce n’est pas seulement Divyanka Tripathi mais Karan Patel pourrait aussi le sauter. Il semble qu’il tourne pour un gros projet. L’acteur l’a gardé secret et pourrait faire une annonce prochainement. “Il est occupé par autre chose. Karan Patel est super pour Bigg Boss mais ça n’arrive pas cette fois”, a déclaré la source.

Eh bien, cela nous fait douter du nombre de grandes stars qui pourraient faire le spectacle. Sriti Jha, Shivangi Joshi, Arjun Bijlani, Faisal Shaikh et d’autres l’ont déjà rejeté. Shivin Narang et Sanaya Irani sont les deux seuls vrais grands noms.