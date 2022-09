Il est indéniable que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer sont devenus familiers avec leur chimie dans leur populaire émission de télévision Imlie. Il a été récemment rapporté que Fahmaan avait décidé de quitter la série car elle allait faire un bond. Et si l’on en croit le dernier buzz, sa co-vedette d’Imlie Sumbul quittera également la série et les deux pourraient rejoindre l’émission de télé-réalité controversée de Salman Khan Bigg Boss 16 en tant que candidats.

Bollywood Life vous a récemment informé que les créateurs de Bigg Boss 16 ont approché Fahmaan pour faire partie de l’émission. On dit maintenant que Sumbul le rejoindra dans la série et recréera à nouveau leur chimie à l’écran, mais cette fois en étant eux-mêmes. De plus amples détails sur l’entrée de Fahmaan et Sumbul dans Bigg Boss 16 sont attendus.

Fahmaan a récemment terminé le tournage d’Imlie, laissant ses fans assez contrariés par sa sortie. Sumbul est allé sur Instagram pour partager un selfie avec lui et a écrit : “Bas… yahin tak.” Fahmaan a republié son message sur sa chronologie et a écrit : “Phir milenge kabhi unhi galiyon mein”.

Les fans manqueront sûrement à Fahmaan et Sumbul, la chimie à l’écran d’Imlie et d’Aryan. Mais ils pourraient être ravis d’être témoins de leur chimie hors écran dans Bigg Boss 16. Les deux ont été les amis les plus épais et ils ont souvent déclenché des rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble. Les téléspectateurs aiment aussi leur amitié hors écran, cependant, les deux ont toujours soutenu qu’il n’y avait rien qui se préparait entre eux.

Il serait intéressant de voir si Fahmaan et Sumbul se réuniront à nouveau dans l’émission de téléréalité animée par Salman Khan et attireront toute l’attention de leurs nombreux fans. Attendons que les fabricants annoncent officiellement leur entrée dans Bigg Boss 16 dans les jours à venir.