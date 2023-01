Bigg Boss 16 nominations : Trois personnes de ‘mandali’ sont en danger avec Sreejita De [Know list]

Grand Patron 16 se prépare pour sa finale et maintenant chaque nomination est assez importante. Bien qu’il y ait eu très peu d’éliminations cette saison, les fans peuvent s’attendre à ce que de plus en plus de personnes soient éliminées maintenant que la finale approche à grands pas. Cette semaine, Bigg Boss a lancé un googly. Farah Khan, la mère de Shiv Thakare et le frère de Priyanka Chahar Choudhary sont à l’intérieur de la maison et ce sont eux qui sont censés nommer les candidats. La liste des candidats nominés pour cette semaine est sortie et mandali semble être en difficulté.

Tel que rapporté par The Khabri, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sreejita De ont été nominés cette semaine. Les trois premiers concurrents sont les membres importants du mandali et même si l’un d’eux est éliminé de la série, le mandali subira un revers majeur.

Découvrez le tweet ci-dessous:

Selon vous, qui sera éliminé parmi les quatre? Sreejita De a marqué une rentrée dans la maison après avoir été éliminée au cours des premières semaines. MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan ont un grand nombre de fans et il peut y avoir une rude concurrence entre eux.

N’y aura-t-il pas d’élimination ?

Eh bien, des informations font le tour d’Internet selon lesquelles Abdu Rozik sera absent de la maison Bigg Boss 16 le 12 janvier. Il a des engagements antérieurs et c’est pourquoi il sera absent de la série. Puisqu’il part, y aura-t-il une autre élimination, c’est ce que l’on se demande. Mais étant donné qu’il y a une grande finale en février, des rebondissements inattendus peuvent avoir lieu. Pendant ce temps, plus de membres de la famille des candidats vont entrer dans le spectacle. Des rebondissements plus intéressants peuvent être attendus.