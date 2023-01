Bigg Boss 16 Nominations : Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, membres de la famille de Sajid Khan appelés dans la salle de confession ; colocataires choqués par un coup de maître

Dans le dernier épisode de Bigg Boss saison 16, Shalin Bhanot et Tina Datta expriment leur cœur en discutant de leurs sentiments l’un pour l’autre. Tina dit à Shalin qu’elle ne l’aime pas et qu’elle ne peut pas gérer sa nature agressive. Cette déclaration Tina laisse Shalin choquée. Eh bien, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, les candidats rencontrent les membres de leur famille et se défoulent. Le public sera témoin du côté émotionnel des participants après que les membres de leur famille leur aient rendu visite.

Bigg Boss demande aux candidats et aux membres de leur famille de venir dans le salon et parle des nominations de la semaine à venir. Bigg Boss dit que les candidats nommés, dont Sajid Khan, Shiv Thakare et les membres de la famille de Priyanka Chahar Chaudhary, iraient dans la salle des confessions. Bigg Boss appelle la mère de Shiv, Asha Thakare, la sœur de Sajid, Farah Khan, et le frère de Priyanka, Yogesh Chaudhary, pour jouer en leur nom.

Regardez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 –

Eh bien, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Farah et les membres de la famille des autres candidats entreront dans la maison pendant la semaine familiale. Farah révélera qu’en dehors de Sajid, elle a plus de trois frères alors qu’elle embrasse Shiv, MC Stan et Abdu Rozik. Farah loue même Priyanka Chahar Choudhary et Sumbul Touqeer Khan en leur disant que Sajid continue de contrarier toutes ses sœurs et les irrite comme il l’irrite. Elle appelle même Priyanka, Deepika Padukone de la maison.