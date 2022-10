Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Alhuwalia a une crise de nerfs après que Shiv Thakare lui ait dit : ” Karke kuch nahi hota en suraction ” [Watch]

Deux semaines se sont écoulées à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et Sreejita De est devenue la première candidate à être expulsée de Salman Khan a animé une émission de téléréalité controversée. Et maintenant, il est temps de voir qui deviendra le prochain capitaine de la maison après Gautam Vig. Pour la tâche, Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare s’affronteront pour le titre. Au milieu de cela, Nimrit Kaur Alhuwalia sera vue en train de faire une énorme dépression après que Shiv l’aura fouillée avec sa remarque exagérée.

Dans la promo du prochain épisode, Priyanka et Shiv se font concurrence pour le titre de capitaine. Alors que Priyanka recevra le soutien d’Ankit Gupta, Archana Gautam et Manya Singh, Shiv sera soutenu par tous les colocataires pour empêcher Priyanka de devenir le prochain capitaine.

Alors que la tâche s’intensifie avec des gens qui deviennent physiques et même blessés dans leur tentative de gagner le jeu, Nimrit est affecté par le chaos. D’autres colocataires s’occupent d’elle pendant que Shiv lui fait un commentaire sarcastique en disant: “Karke kuch nahi hota”. Nimrit, qui se plaint d’avoir des problèmes d’anxiété, fait une grave dépression alors qu’elle marche vers Shiv pour avoir l’esprit tranquille. Mais en vain car Shiv s’en fout.

Les téléspectateurs sont assez impressionnés par la présence de Shiv dans la maison. Ils le trouvent réel et pur avec des intentions honnêtes et claires. Ils louent également Shiv pour ne pas avoir prêté attention à l’effondrement de Nimrit. Comme la tâche est déjà terminée, on dit que Shiv est devenu le nouveau capitaine de la maison.

Regarde.

#ShivThakare gagnant ha baki ?? #CouleursTv walo ka pata ha khairaiti vainqueur phir kisi dit bahu ko bna degy ? #BB16 #MCStan shukar Stan aisy vrai logo ke sth reh rha fazol ka amour shav ya fazol pangy nh kr rha footages ke liye real ha banda ye bhi haq se Stan shiv Abdu ?? Il est _ ? (@CoeurLe73279925) 16 octobre 2022

#ShivThakare #ShivThakare à #NimritKaurAhluwalia comme elle pleurait Yeh over intérim se kuch ni hota? Enfin quelqu’un a le cran d’exposer ce faux drame et jeu d’acteur de ce Gang TV ? #bigboss16 SYED M FATIR (@M_Fatirr1) 16 octobre 2022

Nimmi : Aye (mujhe laga Dolly Bindra aa gayi ????) exagérant kisko bola. Shiv : tum ko bola ?? Shiv a secoué Nimmi choqué ????#ShivThakare #Le chef #BiggBoss16 Vaishali #VicKat pour toujours ? (@rosiebwell) 16 octobre 2022

Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16.