Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia vient-elle d’avouer qu’elle a le béguin pour Ankit Gupta ? Une vidéo inédite rend les fans de Priyankit WTF

Les fabricants de Bigg Boss 16 font de leur mieux pour qu’Ankit Gupta donne du contenu masala dans l’émission. Le beau gosse est extrêmement populaire et a le potentiel de devenir le chouchou des masses. On dirait qu’il a volé le cœur des femmes à l’intérieur de la maison. Dans le clip ci-dessous, on peut entendre Nimrit Kaur Ahluwalia dire qu’elle aime beaucoup Ankit Gupta. Elle dit que c’est un gars calme et recueilli. Shalin Bhanot dit également qu’il a des sentiments pour Ankit Gupta. Nimrit Kaur Ahluwalia dit qu’Ankit Gupta est sexy et beau. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous….

Ohh donc c’est la raison pour laquelle Pari était si en colère contre le truc de la tasse ?..yeh Nimrit sach m Anki ko line maar rahi h ? Rangu tu aurais dû montrer ça dans l’épisode aussi ?#bb16 #bigboss16 #priyankit #archanagautam #priyankachaharchoudhary #ankitgupta pic.twitter.com/No9DGtsk7C Jiya Khan ? (@ jiya_khan46) 29 octobre 2022

Les fans de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta sont contrariés de voir cela. Ils pensent qu’il s’agit d’un simple comportement de recherche d’attention, car Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré qu’elle avait quelqu’un à l’extérieur de la maison. Ils estiment que les fabricants devraient montrer cela dans l’épisode principal au lieu de tout le drame de Gautam Vig autour de la capitainerie.

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Sk a dit de ne pas s’asseoir avec des ennemis pri le narguant de manière indirecte lol. Éliane (@ElianiePeters) 29 octobre 2022

Ha..aur bol rahi h pata nahi kaha phasa hua hai.. Mtlb indirectement bol rhi h priyanka ke sath fasa hua h… Kitni dame rusée h yeh Jiya Khan ? (@ jiya_khan46) 29 octobre 2022

Nimmu ka Ankit se obsession de dekho essayant continuellement de montrer qu’elle l’aime maintenant je comprends pourquoi elle est si peu sûre d’elle #PryAnkit rlsn aussi la raison de la haine sans fin pour #PriyankaChaharChoudhary#BiggBoss16 ???? ? (@angel_ankitaa) 29 octobre 2022

Nous pouvons voir que les fans de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont commenté cela. Dans l’émission, nous voyons jusqu’à présent une jolie amitié entre Nimrit Kaur Ahluwalia et Abdu Rozik. Les fans les ont baptisés #Nimdu.