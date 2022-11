Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia trollé pour ne pas avoir expliqué “l’affaire ouverte et fermée” bien qu’il soit un avocat qualifié [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 ont aimé regarder comment Salman Khan a montré à Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan, Tina Datta et Shalin Bhanot leur place dans tout le fiasco Archana Gautam. Salman Khan a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de provocation impliquant également une personne qui n’est pas dans l’émission. ICYMI, il a fait référence à la suprémo du Congrès national indien Priyanka Gandhi dans l’émission. C’était contre les règles. Salman Khan a déclaré qu’il s’agissait d’un cas ouvert et fermé de provocation. Il a également fustigé ce que les téléspectateurs appellent le «Chugli Gang» pour avoir sauté sur toute l’affaire Archana Gautam et Shiv Thakare.

Nimrit Kaur Ahluwalia est une avocate qualifiée, mais elle n’a pas non plus dit à Salman Khan ce qui est une affaire ouverte et fermée. On dirait vraiment qu’elle a eu un gel du cerveau après que Salman Khan ait tout scolarisé, y compris Sumbul Touqeer Khan. Il a également souligné comment elle a qualifié Priyanka Chahar Choudhary d’ab ** ch dans l’émission. Les fans ont beaucoup trollé Nimrit. Jetez un œil aux tweets…

Nimrit est un avocat qui n’a pas pu expliquer ce qu’est une affaire ouverte et fermée ??#Le chef #BiggBoss16 #BB16 RohannKummar (@KummarRohann) 13 novembre 2022

Absolument apprécié tout le shiv vs archana bit .. bien assemblé? wow nimrit, shalin n’est pas un avocat mais même il pourrait expliquer ce qu’est une affaire ouverte et fermée? Cela dit, mais Shalin ne parle que parfois de sens, d’autres fois de non-sens ou de faux chemin ?#BiggBoss16 #Le chef @Le chef f (@BeingHoneyBun) 13 novembre 2022

@Shefali_bagga08 Nimrit a étudié le droit pendant 5 ans et elle ne sait pas ce que signifie une affaire ouverte et fermée. Comme c’est embarrassant. Comment est-elle devenue avocate alors ? Quand elle ne sait pas répondre à une réponse simple.#Biggboss16 #BiggBoss16 #BB16 #Le chef #BigBoss Ajeet Soni (@SuspiciousFello) 13 novembre 2022

#shivthakare ..fuddu et #nimrit le faux avocat .kya pata degré kaha se Li hai…bon marché ki dukaan…chini ka paratha kha ke #priyanka ko poke karne chale the..but lamentablement échoué… ye hai inka lone warrior .and aunty… seulement poke other est le jeu. SnehQ (@qsneh6) 13 novembre 2022

Nimrit est avocat ??? ils savent qu’ils ne peuvent pas discuter des gens politiques, contrat mein sab mentionné h mais sab bhoool gaye images k chakkar mein.Regardez simplement sumbul & sajid, même expression ??? shalin sumbul sajid bahar pakka milenge. Soyez votre propre héros (@Speaknospeech) 13 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois que le diplôme d’une personne passe sous le scanner. Le diplôme de médecine d’Umar Riaz a également fait couler beaucoup d’encre. Nimrit Kaur Ahluwalia a étudié le droit au Pendjab. Elle serait également dans l’émission Heera Mandi.