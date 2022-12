Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia trollé pour avoir pleuré après avoir été qualifié de faible ; les internautes critiquent son drame émotionnel

Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia n’a pas encore développé son individualité dans la maison, et elle a souvent choisi et dit qu’elle était la candidate la plus faible de la maison Bigg Boss 16. Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, nous voyons Nimrit Kaur Ahluwalia s’effondrer et pleurer d’avoir été qualifiée de faible et prétendre à Sajid Khan qu’il ne l’a pas soutenue quand elle avait le plus besoin de lui. Alors que Shiv Thakare, qui est extrêmement proche de Nimrit, a été vue en train de la consoler de ne pas pleurer.

Regardez la vidéo de Nimrit Kaur Ahluwalia s’effondrant devant Shiv Thakare et Sajid Khan

Mais les téléspectateurs ne sont pas très convaincus par la dépression de Nimrit, et ils la critiquent pour avoir joué une carte émotionnelle à chaque fois qu’elle est nominée par la maison. Regardez comment les internautes donnent leur avis sur sa dépression. Un utilisateur a commenté, ” Nominate hote agissant shuru …. Lagi raho Nimmo aunty”. Un autre utilisateur l’a claquée et a dit: ” Suru ho gaya carte de sympathie jouer karna ,,,, sa nomination de tâche capitainerie nimmo ke côté moi il à oh thik il ,,, lakin jab a sab nimmo ki me favorise nahi il tab suru ho gaya bp low rona cillana ,,, ab big boss confection roome bolaker bolagi nimmo nommer huya à kya huya ham tumhare me favoriser il pour nimmo khush ho jayaga ,,,,, baised bb16″. Un autre utilisateur calimé, ” Over Acting Next Level “.

Wowwwwww après avoir été nominé #NimritKaurAhluwalia ? est devenue si précaire qu’elle fait le même drame émotionnel avec Sajid qu’elle a fait avec #gautamvig pour lui donner du temps. elle a tellement peur n’a pas de personnalité individuelle la plus faible de toutes #AnkitGupta #priyankit ? #bb16 Akanksha Kapur (@AkankshaKapur4) 6 décembre 2022

Nimrit a été l’un des joueurs forts pour ses fans et ils se tiennent debout et la soutiennent quoi qu’il arrive. Pensais-tu qu’elle méritait toujours d’être dans la maison ?