Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia tombe en panne ; Diandra Soares se demande pourquoi elle a participé sans se remettre complètement de ses problèmes de santé mentale

Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia est tombée en panne dans un épisode récent après quelques incidents qui sont allés contre elle dans la série et l’un d’eux était quand elle a été laissée totalement vide lorsque l’hôte Salman Khan lui a demandé ce que signifiait une affaire ouverte et fermée parce qu’elle est un étudiant en droit. Nimrit était vide et ne pouvait pas répondre à Salman Khan et il l’a ensuite interrogée en lui disant qu’elle voulait devenir son avocat instantanément. Nimrit s’excuse auprès de la superstar et dit qu’elle reprend ses paroles. Nimrit avait l’air confiante et de nombreux téléspectateurs ont estimé qu’elle était troublée par quelque chose alors qu’elle s’effondrait devant Bigg Boss.

Diandra Soares qui faisait partie de l’émission Bigg Boss et son angle d’amour avec Gautam Gulati jusqu’au jour sont les sujets les plus chauds en ce qui concerne les histoires d’amour de Bigg Boss. Diandra a ressenti pour Nimrit et a partagé sa photo sur son compte Twitter et a demandé pourquoi elle avait participé à l’émission car elle n’était pas complètement remise de ses problèmes de santé mentale.

De toute évidence, elle n’a pas encore complètement récupéré de ses problèmes de santé mentale. Et est dans une émission de téléréalité qui est principalement une démonstration de force mentale. Même la personne la plus sensée peut le perdre là-bas. Elle prend des médicaments et tout ce qu’elle a combattu. Et c’est dangereux. #MentalHealthMatters pic.twitter.com/HlY8XJ04np Diandra Soares (@diandrasoares13) 14 novembre 2022

Elle l’a déjà mentionné, s’évacuer est son mécanisme d’adaptation, c’est pour sa propre santé mentale. RENDS-LE, ma fille. Ventilez-le simplement ! Vous êtes notre #SherniSardaarni! ? PS- La façon dont Shiv a dit, Tu es assez, Pourtant, je te soutiens! #NimritKaurAhluwalia ? @NimritAhluwalia #BB16 pic.twitter.com/HmeGCa40Kv Les réflexions d’un rêveur ?? (@dreamer_musings) 13 novembre 2022

Bien qu’il y ait beaucoup de téléspectateurs qui ont soutenu Nimrit et ont demandé aux créateurs d’arrêter de se moquer de sa profession et ont rappelé qu’ils avaient fait de même avec Umair Riaz.