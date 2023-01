Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia s’en prend à l’éducation de Priyanka Chahar Choudhary en affirmant qu’elle n’est pas allée à l’université ; les fans en colère disent, ‘Sasti avocat’

Les fans de Bigg Boss 16 ont un favori à Priyanka Chahar Choudhary. Elle est l’une des prétendantes fortes pour remporter le trophée avec Shiv Thakare et MC Stan. L’actrice a contribué à l’émission de nombreuses manières importantes. Le meilleur, bien sûr, a été son amour unilatéral et son lien d’amitié avec Ankit Gupta. Les fans de Colors s’attendaient à un énorme clash entre Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia et Priyanka Chahar Choudhary. Mais Nimrit Kaur Ahluwalia a été plutôt faible dans le match. L’actrice n’a guère été active dans la maison. Malgré des avertissements et des rappels répétés sur Weekend Ka Vaar, elle n’a pas amélioré son jeu.

Comme nous le savons, Priyanka et Nimrit ne se supportent pas. Une vidéo est devenue virale où Nimrit raconte à Soundarya Sharma que Priyanka Chahar Choudhary n’a pas d’autre dimension à sa personnalité que d’être actrice. Elle dit qu’elle travaille depuis l’âge de quatre ans. Elle dit que Priyanka Chahar Choudhary n’a pas fait d’études collégiales appropriées. Nimrit Kaur Ahluwalia est avocat de formation tandis que Soundarya Sharma est dentiste. Ce dernier s’est un peu vanté d’avoir un diplôme de médecine.

Har wkv pe apni “diplôme d’avocat sasti” ki bejatti karvati hai a encore l’audace d’appeler Tina et Priyanka sans instruction !! #Priyankachaharchoudhary #Pryyankit #bigboss16 pic.twitter.com/Sfv8fLRCq2 ?? | (@NdSPov) 18 janvier 2023

Dégrader constamment quelqu’un en dessous de la ceinture sur la base de l’éducation est 2 bas qu’une personne peut atteindre. n? les deux hv ont dépassé leurs limites de temps en temps. Ils sont comme ces marmots gâtés qui ont tout dans la vie et qui pensent que tout le monde est né avec une cuillère en argent. #PriyankaChaharChoudhary Ankit ?Priyanka (@PriyAnkit22) 18 janvier 2023

Étant une avocate, elle ne connaît même pas “l’affaire Open & Shut” ?? Comment peut-elle même avoir le courage de se moquer de l’éducation des autres ??#PriyankaChaharChoudhary #PryAnkit #BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/aBaW0D04Dm ???? ????????? ????????? ? (@PriyAnkitFC) 18 janvier 2023

Comme nous nous en souvenons, Salman Khan avait demandé à Nimrit Kaur Ahluwalia ce qu’est une affaire ouverte et fermée. L’actrice avait tâtonné pour s’expliquer. Elle a été royalement trollée pour la même chose. Priyanka Chahar Choudhary a été franc sur le fait qu’elle vient d’une famille de six enfants et que sa famille a eu du mal à subvenir aux besoins de chacun d’eux.