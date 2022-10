Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia reçoit un sévère avertissement de Bigg Boss alors qu’elle devient la première capitaine ; les autres concurrents sont partis super choqués

Bigg Boss 16 a commencé avec la controverse après avoir eu le cinéaste de Bollywood Sajid Khan comme l’un des concurrents confirmés de l’émission. Alors que la polémique est agitée à l’extérieur de la maison, Bigg Boss a lui aussi lancé son jeu. Tout d’abord, il a donné un choc dans la maison qui s’est produit pour la première fois dans l’émission m. Il n’y aura pas de chanson de rupture jouée dans la maison par Ae Dil Hai Mushkil lors du rituel du matin et beaucoup se sont demandé pourquoi.

Après cela, Nimrit Kaur Ahluwalia a reçu un avertissement sévère du Bigg Boss qui est devenu le premier capitaine de la maison. Dans la dernière promo, vous voyez Bigg Boss annoncer que cette fois, il aura 24 7 yeux sur la légende et si des concurrents ne respectent pas la règle de Bigg Boss dans la maison, le capitaine sera immédiatement renvoyé de son poste, peu importe Quel. Et cet avertissement sévère à Nimrit, car elle est la capitaine de la maison, a également choqué les autres concurrents. De toute évidence, comme l’a dit Salman Khan dans ses promos, “Is Baar Bigg Boss khud khelenge”.

Bigg Boss 16 : Cette vidéo de Nimrit Kaur Ahluwalia devient virale après avoir reçu un sévère avertissement de Bigg Boss

Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas seulement des choses effrayantes et controversées qui se passent dans la série. Comme Bigg Hoss est connu pour le divertissement et il semble que l’artiste de cette année soit Abdu Roziq. Il est le plus mignon de tous et cette vidéo en est la preuve. Cette vidéo est hilarante et Abdu a en effet un de mes cœurs. Bigg Boss 16 touche la corde sensible du public en ce moment. En parlant de Sajid Khan, Shehnaaz Gill et Kashmeera Shah ont été massivement critiqués pour avoir soutenu le cinéaste et beaucoup se demandent pourquoi personne ne lui a posé de questions sur Metoo.