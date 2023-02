Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia reçoit BACKLASH pour avoir dit que Sumbul Touqeer joue une carte victime ; les internautes disent qu’elle le fait depuis le premier jour

Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia fait actuellement face à une réaction majeure de la part des téléspectateurs de l’émission, tout cela grâce à sa nature égoïste alterne Sumbul Touqeer Khan après avoir refusé à MC Stan de ne pas mettre son nom de caste qui la fera sortir de la finale contre Sumbul qui fait aussi partie intégrante du mandali. Après ce qui s’est passé, Sumbul a tourné son mode silencieux, et il semble qu’elle ait déjà abandonné et veuille maintenant quitter la maison. Dans vos promos, nous pouvons voir Sumbul rester à l’écart du mandali car elle ne veut pas se battre. Et ce comportement silencieux de la fille est jugé par Nimrit et elle l’appelle et on la voit en parler à Shiv Thakare et MC Stan où elle accepte qu’elle joue la carte de la victime.

Et cela n’a pas été bien accueilli par les internautes, et ils critiquent fortement l’actrice de Choti Sardarani et prétendent qu’elle joue la carte de la victime depuis le premier jour de l’émission. Les rapports suggèrent que Sumbul sera expulsé ce week-end ka vaar. Alors que nous voyons dans les flux en direct comment Shiv essaie de calmer Sumbul et lui explique qu’il y a beaucoup de meilleures choses qui l’attendent à l’extérieur de la maison. Mais tous les téléspectateurs attendent que Nimrit parle à Sumbul et s’excuse pour ce qu’elle lui a fait.