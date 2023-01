Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia fait une crise d’angoisse lors de son sale combat avec Archana Gautam ; dit: ‘Je veux te frapper au visage’

Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia a failli faire une crise d’angoisse dans son combat avec Archana Gautam. Dans la dernière promo, nous avons vu comment Nimrit a perdu son calme lors de son combat avec Archana et hurle follement. Nous voyons Archana dire à Nimrit de crier autant qu’elle veut, et plus tard Nimrit appelle sa fille folle, perd sa merde et dit qu’elle voudra se gifler. Shalin Bhanot la voit se calmer. La raison de ce sale combat sera montrée dans l’épisode d’aujourd’hui. Cependant, nous avions vu Archana et Nimrit se lier assez bien, les fans se demandent ce qui n’a pas fonctionné.

Alors que la promo devient virale, Nimrit Kaur Ahluwalia se moque massivement et les internautes affirment qu’il est temps de prendre les faveurs de l’anxiété. Au début de l’émission Bigg Boss 16, Archana avait qualifié Nimrit de bekaar et les fans d’Archana disent qu’elle savait ce qu’est Nimrit et qu’il ne reste plus que 2 semaines et qu’elle a donc dû jouer la carte de l’anxiété. On se demande pourquoi la maladie mentale est encore prise pour une blague ?