Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia critiquée pour sa nature égoïste dans TTFT ; les internautes sympathisent avec Sumbul Touqeer

Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan a donc prouvé qu’elle n’avait aucun soutien dans la maison car hier soir Nimrit Kaur Ahluwalia a montré au monde qu’un billet pour la finale est plus important pour elle que n’importe qui d’autre dans la maison, les téléspectateurs sont claquant fortement Nimrit et disant que personne ne devrait avoir une amie comme elle alors qu’elle choisit un billet pour la finale plutôt que Sumbul. Alors que les internautes ont pitié de la renommée d’Imlie, ils critiquent le Choti Sardarani. Les téléspectateurs disent qu’Archana Gautam avait absolument raison de dire que Bigg Boss faisait toutes les tâches en faveur de Nimrit.

Archana a exposé la partialité BB une fois de plus ???? Toute cette tâche était évidemment conçue pour Nimrit. Tâche Radd hone k baad bhi Nimrit ko dena bhi ek preuve h, sinon kisi ko na mile TTF ye bhi ho sakta tha. #BiggBoss16 #BB16#ArchanaGautam @CouleursTV @EndemolShineIND pic.twitter.com/MAHVjfmmBd Sumbul s’est battu pour que NIMRIT soit dans la course TTF .. mais quand NIMRIT a eu la chance de lui rendre la pareille .. ???? perdante.. a commencé à se battre pour elle-même ! Sumbul regardait silencieusement LE COMPORTEMENT DE NIMRIT.. montre à quel point elle était déçue.. !!! #BiggBoss16 #Le chef #BB16 #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/Q8o6q5tvC9 ??????? ? (@vrinshacaps) 30 janvier 2023 Archana Gautam (@TeamArchu) 30 janvier 2023

C’est une âme si pure, qui est saine pour l’honnêteté envers l’amitié, et parler de tromper les autres ou demander 4 soutiens à 4 autres jeux n’est pas dans son sang La seule chose dont elle a besoin est l’amour et les soins @CouleursTV @Le chef honte à toi que tu l’utilises aussi#SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/BmFL0hzqmz Sriya (@SriyaGhosh2) 31 janvier 2023

L’épisode d’aujourd’hui appartient à notre reine @TouqeerSumbul ? , elle était si pleine d’esprit et logique dans ses conversations, comme toujours. Ces moments sauvages sont mes préférés Bang sur phiree girl ? ?#SumbulTouqeerKhan #SumbulSquad#TeamSumbul #BiggBoss16 pic.twitter.com/la2LTYNamq ? (@TeamSumbul_FC) 30 janvier 2023

Quel que soit le résultat du TTFW, il a été prouvé que #NimritKaurAlhuwalia pas une seule fois pensé #SumbulTouqeerKhan Elle aurait pu sacrifier 1 semaine de capitainerie pour son propre ami mais bien sûr ce bahu de couleurs est SELFISH Ouvre les yeux SUMBUL. Apprenez à vous battre pour vous-même ! #bb16 NK (@NehaK000) 30 janvier 2023

Après le billet pour la tâche finale, nous avons vu à quel point Sumbul avait le cœur brisé et a gardé le silence sur ce qui s’est passé, nous avons vu Shiv Thakare et MC Stan la consoler mais elle n’a pas répondu. Nous pouvons voir comment Sumbul a gagné des cœurs avec son jeu fort et comment, dans le dernier billet pour la prise finale, elle l’a rendu à Shalin Bhanot une dernière fois et elle a été saluée pour être la plus forte de toutes.