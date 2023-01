Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia bouleverse les internautes qui la trouvent obsédée par Priyanka Chahar Choudhary ; dire, ‘Personne peu sûre d’elle’ [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 n’aiment pas le jeu de Nimrit Kaur Ahluwalia dans la série. Ils sentent que les créateurs tiennent à la placer dans le top cinq même si elle n’a pas beaucoup contribué au jeu. Aujourd’hui, elle a déclaré que Priyanka Chahar Choudhary avait l’air très heureuse maintenant que Sajid Khan et Abdu Rozik étaient hors jeu. Elle a dit que Shalin Bhanot et elle n’avaient aucune émotion. Maintenant, Priyanka Chahar Choudhary n’a pas beaucoup réagi lorsque Sajid Khan a quitté la maison. Les fans n’ont pas aimé ce commentaire de Nimrit Kaur Ahluwalia. Ils sentent la Mandali et elle n’a pas fait preuve d’une telle sensibilité quand Ankit Gupta a été éliminé de la série par eux.

Nimrit Kaur Ahluwalia s’est maintenant lié d’amitié avec Tina Datta. C’est un fait connu qu’elle ne supporte pas Priyanka Chahar Choudhary dans l’émission. Aujourd’hui, même Sajid Khan leur a dit que Priyanka était la fille la plus intelligente de l’émission de Salman Khan. Il a dit qu’elle était une leader et non une suiveuse. Les fans pensent que Nimrit Kaur Ahluwalia ne s’intéresse plus qu’aux chiffres et veut assurer sa place dans la finale. Jetez un œil aux tweets…

Nimrit n’a pas d’autre mudda que #PriyankaChaharChoudhary Pourquoi tant d’insécurité ??#BiggBoss16 Ieshaan Sehgal (@Realleshaan) 15 janvier 2023

Suis-je le seul à ne pas aimer #NimritKaurAhluwalia ? dans l’épisode d’aujourd’hui de #BiggBoss16 ??? Aur elle est toujours aimée bcoz de la transe émotionnelle mandali ?? Saurabh Chaudhary (@xclusiveindia) 15 janvier 2023

Une personne si peu sûre d’elle est #NimritKaurAhluwalia ? sabse salut jlti h vous ladki. Kitna faux krti h…#bigboss16 #bb16 Saurav Pandey (@Saurav912001) 15 janvier 2023

Comment Nimmo dit-il que Priyanka est heureuse et fait semblant d’être triste que Bajid soit parti ? ! est-ce que cette fille va bien ?! elle est tellement obsédée par la haine de Priyanka, Nimmo tu es celui qui a prévu d’expulser Ankit et tu es heureux!#PriyankaChaharChoudhary #priyankit #bigboss16 pic.twitter.com/yUtyuftEHd n PARODIE (@PRlYANKAFCOFF) 15 janvier 2023

Il semble que la question de Priyanka et Nimrit ne se résoudra pas avant la fin de la saison. Le père de l’actrice lui a également conseillé de jouer indépendamment du Mandali car il estimait que cela gâchait l’identité individuelle de sa fille.