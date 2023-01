Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia bat Priyanka Chahar Choudhary et devient la première finaliste ? Les internautes reprochent aux créateurs d’être toujours biaisés

Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia deviendra la première finaliste de la maison qu’elle parvient à conserver à la capitainerie qui a été reprise par son ami Shiv Thakare. Dans la dernière promo, nous pouvons voir comment Bigg Boss confie une tâche qui, si un concurrent prend la relève de Nimrit, atteindra la finale et sinon, Nimrit pourrait battre tout le monde et devenir le premier finaliste. Nimrit a également été le premier concurrent à entrer dans la maison. Et depuis la sortie de la promo de la tâche de capitaine, les téléspectateurs demandent à Bigg Boss et le critiquent pour avoir toujours été partial. Les téléspectateurs allèguent que les créateurs confient délibérément cette tâche car ils savent que le mandli fera tout son possible pour laisser Nimrit être le capitaine et donc cela la fera automatiquement atteindre la finale et en utilisant la punchline de Priyanka Chahar Choudhary, ” Nimrit akeli kabhi na kheli “.

Nimrit fait face à de nombreuses critiques car elle est favorisée par Bigg Boss, comme dans la promo, vous pouvez voir qu’il a lui-même annoncé qu’il en ferait le capitaine de la maison. Un utilisateur a déclaré : « Bigg Boss Khel Gaye bhaiya nimrit ko finale mein le jaane ke liye Big Boss ne yah Patra apnaya kyunki agla number usi Ka tha ». Un autre utilisateur s’en est pris aux créateurs et a déclaré : ” Yaha Bigg Boss phir mandli ki side lete hue bb kbhi toh individual khelne do kbhi toh reality sbke samne aane do jb bb khud hi Baised ho rhe h toh mandali ko koi kya hi bole “. Un autre utilisateur a déclaré: ” Pta nhi est nimrit main Esa kya dikh raha hai ki isko itna spot kr rhe h , Archana ne ghatiya bola to vo buri ou nimrit ne bola in kutto ki vaat lagate hai ab wah Je déteste nimrit diamag hi nhi h usme salman monsieur plz fare raho”.

#BiggBoss16 : Promo de l’épisode de demain Billet ? Jusqu’à la dernière semaine Tâche de nomination !! pic.twitter.com/LtsLMojuww BiggBoss24x7 (@BiggBoss24x7) 15 janvier 2023

Pensez-vous que Bigg Boss est partial? Priyanka Chahar Choudhary parviendra-t-elle à battre Nimrit dans ce ticket pour la tâche finale ?