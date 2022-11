Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia appelle Priyanka Chahar Choudhary af * king b *** h; les internautes disent : « Femme arrogante sanglante » [Watch Promo]

Bigg Boss 16 verra un combat houleux entre Nimrit Kaur Ahluwalia et Priyanka Chahar Choudhary ce soir. Cela se reproduira au cours de la ration. Comme nous le savons, la nourriture a conduit à de nombreux combats au cours de cette saison. En fait, les créatifs n’ont fait aucune tâche et se sont appuyés uniquement sur les combats de rationnement et les angles d’amour. Priyanka Chahar Choudhary dira à Nimrit Kaur Ahluwalia qu’elle veut une quantité égale de nourriture. Elle est comme Ankit Gupta et elle devrait manger autant que les autres. Cela laisse Nimrit Kaur Ahluwalia furieux. Elle se dispute avec Priyanka Chahar Choudhary et l’appelle f ** king b ** ch. Elle dit aussi qu’elle va claquer son visage. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

Ce n’est pas la première fois que Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta sont mêlées à des questions alimentaires. Les gens ont déjà commenté que les deux mangeaient d’énormes quantités de nourriture. Les internautes et les fans de Priyanka Chahar Choudhary ont fustigé l’actrice de Choti Sardarni.

Cela a également conduit à une bagarre entre Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary car cette dernière a estimé qu’il n’avait pas ouvert la bouche devant Nimrit Kaur Ahluwalia. Cette saison s’annonce assez passionnée et nous souhaitons qu’il y ait des tâches difficiles.