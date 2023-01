Bigg Boss 16: Nimrit Kaur Ahluwalia allègue que l’amitié de Shiv Thakare n’est que pour 150 caméras après avoir choisi Priyanka Chahar Choudhary plutôt qu’elle

Est-ce la fin de l’amitié de Shiv Thakare et Nimrit Kaur Ahluwalia, de prétendre lui sacrifier son trophée à prétendre maintenant que son amitié est juste pour les caméras rend les fans de Shiv fous de Nimrit? Shiv est devenu un changeur de jeu après avoir pris le nom de Priyanka Chahar Choudhary l sur celui de Nimrit pour un billet pour la finale où il a affirmé que sa personnalité était plus forte depuis le premier jour. Cela ne s’est pas bien passé avec Nimrit, et elle a interrogé Shiv sur son choix, tandis que dans la promo, vous pouvez voir comment Soundarya Sharma profite également de la tentative de créer un fossé entre les deux. Plus tard, vous pouvez voir Nimrit dire à Soundarya que l’amitié de Shiv n’a duré que 150 caméras et qu’elle doute maintenant de son amitié.

Il savait déjà que cela arriverait un jour, mais il lui avait donné le bénéfice du doute. Comme il dit ” isme tera ghata, mera kuch nahi jaata ? ” En moins d’une heure de nouveaux amis ? lol ces bahu#ShivThakare #MCStan & #SumbulTouqeerKhan ? #BiggBoss16 #BB16pic.twitter.com/HLsueKMUYB ???? ??????? ????????? ? (@ShivThakareTM) 18 janvier 2023

Les fans de Shiv Thakare affirment qu’il sait que cela arrivera aujourd’hui et qu’il n’est donc pas affecté par toutes les allégations de Nimrit. Est-ce la fin de l’Esprit ? Après Shalin et Tina, ce sera une autre relation qui affrontera le rocher dans la maison Bigg Boss 16.