Bigg Boss 16 : Nimrit Ahluwalia tombe en panne après que Salman Khan a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à se démarquer ; les internautes la critiquent pour avoir joué la carte émotionnelle

Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia s’est effondrée après que Salman Khan a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à faire son identité dans la maison et a demandé aux détenus s’ils étaient d’accord sur la même chose, ce à quoi beaucoup lèvent la main. Nimrit s’est effondrée et est devenue extrêmement émotive et a confronté Salman qu’elle souffrait indirectement de dépression et a même ajouté qu’il devenait difficile pour elle de faire face. Salman essaie de la consoler et lui dit de passer à autre chose et de se concentrer sur le présent.

Cependant, les téléspectateurs ne sont pas convaincus par les aveux émotionnels de Nimrit et l’ont critiquée pour avoir joué la carte émotionnelle alors qu’elle devient très forte tout en se moquant des autres dans la maison, mais quand il s’agit d’elle, elle commence à pleurer et à jouer la carte de la victime. Un utilisateur a commenté, “carte émotionnelle pour nimrit… Waah kya bat hai”. Un autre utilisateur a déclaré: “Isko trophy dedo aur ghar bhejo. Bigboss biaisé”. Un autre utilisateur a commenté : « Yah sumbhul ki insult kiye ur uase puri duniya ke samne etana ghira diya kya uski koi respect nhii hai ur yah enlogo ko nimrit ka côté émotionnel dikhana vaah uski respect hai ur baki log ki nhi hai kya vaah bigg boss »

Regardez la vidéo si Nimrit Ahluwalia tombe en panne après avoir été interrogé s’il n’avait pas d’identité sur Bigg Boss 16 par l’animateur de l’émission Salman Khan

Dans les derniers épisodes, nous avons vu Nimrit avoir une dépression émotionnelle et cela montre clairement qu’elle est toujours aux prises avec la dépression. étant mentalement forte, l’ancienne candidate de Bigg Boss Diandra Soares était l’une d’entre elles qui sympathisait avec l’actrice de Choto Sardarani. Pensez-vous que Nimrit rebondira dans la série ?