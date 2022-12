Bigg Boss 16 : Nimrit Ahluwalia souffre d’une attaque de panique à cause de Shalin Bhanot ; l’accuse de se moquer de sa santé mentale

La saison 16 de Bigg Boss a gardé le public accroché aux écrans avec sa dose quotidienne de divertissement. Dans la récente promo de Bigg Boss 16, tous les candidats ont effectué la tâche suivante qui a été effectuée par les candidats génériques les Golden Boys. Les concurrents essaient d’accomplir la tâche pour obtenir Rs. 25 lakhs en arrière. Nimrit, qui est l’actuel capitaine de la maison, va bientôt se battre avec son codétenu Shalin Bhanot lors d’une tâche. Nimrit accuse Shalin de se moquer de sa santé mentale.

Le combat entre Nimrit et Shalin a commencé lorsque le premier interroge le second sur son problème. Shalin dit qu’il a des problèmes mentaux mais Nimrit pense que cela lui est soumis. Cette déclaration déclenche Nimrit qui demande à Shalin comment il se moquerait de sa santé mentale et de sa dépression. Elle perd même son calme et crie à Shalin. Nimrit dit même à Shalin qu’il n’existe pas pour elle.

Regardez la vidéo de Bigg Boss 16 ici –

Plus tôt, Nimrit avait parlé de sa maladie mentale dans l’émission et avait parlé de tout son cœur en luttant contre la même chose lors de l’émission de Choti Sarrdaarni. Le combat entre Shalin et Nimrit prend une mauvaise tournure et les deux deviennent incontrôlables. Nimrit devient furieux contre Shalin et lui dit qu’il n’a pas le droit de se moquer de sa maladie mentale. Shalin se défend à chaque instant et dit qu’il parlait de lui-même. Nimrit dit à Shalin que la prochaine fois s’il se moque de sa santé mentale, elle le baisera.