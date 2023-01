Bigg Boss 16 : Nimrit Ahluwalia parle du père de Sumbul Touqeer demandant l’élimination de sa fille de la série ; les fans se demandent comment a-t-elle appris à connaître [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 ont eu une surprise dans l’épisode d’aujourd’hui. Archana Gautam et Nimrit Kaur Ahluwalia discutaient dans la cuisine. Ils ont discuté de la façon dont Shalin Bhanot a avancé dans le match. Ils parlaient également de Sumbul Touqeer Khan. Comme nous le savons, elle a été la candidate la plus nominée de Bigg Boss 16. Elle a également une énorme base de fans. Archana Gautam a déclaré que son père devait travailler dur pour faire campagne pour sa fille. En entendant cela, Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré que son père, Hasan Touqeer Khan, voulait que sa fille sorte de la série après tout le drame autour de Shalin Bhanot et Tina Datta.

Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré à Archana Gautam que Sumbul avait un immense amour pour la façon dont elle avait été ciblée par Shalin Bhanot et Tina Datta. Elle a déclaré que le public n’aimait pas jouer avec l’image d’une jeune fille de 19 ans à la télévision nationale. Ils ont discuté du fait que même si Shalin Bhanot pourrait simuler sa dépression, la santé mentale prend de l’importance. Maintenant, les fans se demandent comment Nimrit a appris qu’à un moment donné, le père de Sumbul voulait que sa fille quitte l’émission de Salman Khan.

Sumbul apne papa ki problème de santé ke wazeh se khud hi bahar chali jayegi.. Ravi Gupta (@Raj0671266) 29 janvier 2023

Bhai koi btayega ki nimrit ko kaisa pata chala ki sumbul ke papa ne conférence de presse moi kya bola aur shalin ko kaisa pata ki goutam aur ankit ko Montrer mila sab fixe hai bhai. Me chausser raha hu dekhna agla nombre archana ka hai likh ke le lo. @tellykhazana @ShudhManoranjan #BB16 gautam sharma (@gautamsharma201) 29 janvier 2023

Muje ek baat koi batha do ki nimrit ko kaise pata sumbul ke papa bahar media se use vote na kare keh rahe hai please koi bolo #PryAnkit Anamika (@Anamika63868414) 29 janvier 2023

Je suis content que Nimrit ait précisé à Archana que Sum est là pour 2 l’amour que nous, les fans, avons 4 heures, pas bcoz Le papa de Sum a dit qu’il prendrait hr 2 finale. Elle a également dit que papa de Sum avait en fait demandé aux fans 2 nt de voter 4 Sum bcoz qu’il voulait 2 gt hr out. #SumbulTouqeerKhan #bb16 #bigboss16 RUGIR COMME SUMBUL Jasmin (@ Farheen00678982) 29 janvier 2023

L’actrice d’Imlie a une énorme base de fans à l’extérieur. Sumbul Touqeer Khan, qui n’a que 19 ans, a fait un certain nombre d’émissions de télévision en tant qu’enfant artiste. Beaucoup pensent que maintenant quelqu’un du Mandali sera éliminé de la série !