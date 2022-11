Bigg Boss 16: Netizens SLAM show pour la promotion de l’angle d’amour Shalin-Tina mais qualifiant la relation de Soundarya-Gautam de fausse [View Tweets]

Grand Patron 16 maison est de voir la dynamique des relations. Les amis sont devenus des ennemis, il y a eu différents angles d’amour et des amitiés inattendues au fil des saisons. Cette année en le chefnous voyons Tina Datta et Shalin Bhanotla relation, et Gautam Vig et Soundarya Sharma‘s relation pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a eu un débat houleux sur quelle relation / lien est réel dans la maison de Bigg Boss 16 collectivement. Dans l’épisode de la nuit dernière de Bigg Boss 16, nous avons vu la relation de Soundarya-Gautam être à nouveau ciblée.

Shalin-Tina, Gautam-Soundarya – qui sont faux et vrais ?

En ce moment, dans la maison Bigg Boss 16, deux couples sont Shalin Bhanot-Tina Datta et Gautam Singh Vig-Soundarya Sharma. Shalin et Tina ne l’ont pas officialisé, mais les deux sont vus en train de peindre la maison Bigg Boss 16 en rouge tout le temps. Considérant que, Soundarya et Gautam, ont récemment été mis à l’épreuve. Ils ont confirmé leurs sentiments l’un pour l’autre à maintes reprises, mais ils ont été qualifiés de faux. Il a créé un tollé dans Entertainment News.

Les internautes appellent à une émission pour promouvoir l’angle d’amour de Tina-Shalin

Shalin Bhanot a été très expressif sur son amour / goût pour Tina Datta. Cette dernière a soutenu qu’il n’y a rien de son côté. Pourtant, on la voit rougir chaque fois qu’il flirte avec elle. Les internautes ont vu beaucoup de promos et de vidéos dans lesquelles l’angle d’amour de Tina Datta et Shalin Bhanot est promu dans l’émission. Certains ont exprimé qu’ils trouvaient Gautam et Soundarya plus réels que Shalin et Tina. Découvrez les tweets ici :

Bigg Boss s’il vous plaît shalin et Tina datta ko kijiye sa fausse personne #Le chef #Salman Khan? suruj jamal (@surujjamal45) 3 novembre 2022

Band karo big boss tina aur shalin ki fausse histoire d’amour dikha….??? pic.twitter.com/vqejucaKnc Anu Subba (@AnuSubba13) 3 novembre 2022

Shalin aur tina caméra ke ke liye karah hai … yeh ek fausse histoire d’amour hai … Suhana Parveen Hossain (@hossain_parveen) 3 novembre 2022

Tantines Gossip qu’ils sont. Pourquoi les couples, les amis ne peuvent pas se battre ??? Vous ne pouvez pas vous évacuer ?? @BeingSalmanKhan doit vraiment vérifier Tina, elle-même ne fait qu’agir avec Shalin et bavarde sur les autres! Elle a besoin d’un test de réalité ! @CouleursTV @Le chef @VootSelect Nikita Parachar ?? (@Nikita197j) 3 novembre 2022

Ils sont meilleurs que Shalin et Tina et Nimrit #BB16 #BiggBoss16 Wonderfirefly (@Wonderfirefly) 2 novembre 2022

humare manne na manne se kya ferk padta hai tum log ko ? karte à wahi ho jiske public khilaaf ho. eh bien, ils sont plus réels que shalin et tina, vous devriez faire tous ces punchayat avec eux, pas avec gautam soundarya https://t.co/APR1qfXHz6 ???? ?? ???? ??????? (@Crystal_Krish4r) 3 novembre 2022

Kabhi shalin tina … Kabhi soundarya gautam kabhi priyanka ankit…. Yeh chal kya rha hai bhai?….. Afficher les autres candidats #BB16 on en veut des vrais comme stan abdu shiv ! C’est risible que biggBoss fasse la promotion des relations en cette saison. #MCStan #ShivThakre #AbduRoziq ishuu (@Indraje68992887) 3 novembre 2022

Fausse relation ???? Je déteste juste Tina shalin totalement drame dans la maison holl bb Insse mieux de #SoundaryaSharma & #GautamVig ka h ?NaazPRI? (@ Priyank06900062) 3 novembre 2022

Ils sont réels que Shalin et Tina https://t.co/JI1efvNusy Karan Sagar (@KaranSa24334885) 3 novembre 2022

Bigg Boss est partial. Har baat pe Gautam ko cible kar rhe hai. Je ne suis pas fan de Gautam mais ab jyada ho rha hai. ? KAVERI ??? (@Kaveri_das) 2 novembre 2022

Ils sont bien mieux que ça #chickenlin et Tina.. Je ne sais pas d’où ces choses ont commencé… mais maintenant elles sont réelles… ?? Garima Chaudhari (@GarimaC32996764) 2 novembre 2022

Ils sont bien meilleurs que fakeLina talin et shina ? bigboss16 ressemble plus à une émission d’amour? nous nous ennuyons en regardant ce faux angle d’amour, que ce soit #fakeyankit #fakelina ou #fakeandarya Neha Deshmukh (@NehaDes95422825) 2 novembre 2022