Bigg Boss 16: Munawar Faruqui rôtit Sajid Khan, Sumbul Touqeer de la manière la plus ÉPIQUE [View Post]

Bigg Boss 16 s’avère être une saison très biaisée. Tous ceux qui regardent la saison se plaignent de la même chose. Dans le passé, nous avons vu comment Carry Minati a rôti les concurrents de Bigg Boss. Cette fois, c’est l’humoriste et vainqueur de Lock Upp Munawar Faruqui qui s’est lancé dans l’émission. Il a mentionné trois candidats, Sajid Khan, Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot. Il a dit que Shalin Bhanot était le meilleur acteur et faisait semblant tout au long de la série. Jetez un œil à ce post partagé par lui.

Dans le message, il dit que le père de Sumbul Touqeer joue comme un joker. Il dit que Bigg Boss 16 est devenu comme un PCO pour l’actrice d’Imlie. Comme nous le savons, son père lui a parlé deux fois dans l’émission en la guidant sur la façon de jouer. Ceci est critiqué par un public neutre. Maintenant, Shalin Bhanot, Tina Datta et les parents de Sumbul Touqeer seront amenés dans l’émission.

Les fans disent que la série est totalement biaisée envers Sajid Khan. Il a été nommé sanchalak et reçoit la majorité de la ration tout le temps. Le cinéaste n’est pas dans les nominations une seule fois. En fait, tout son groupe de Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, MC Stan a à peine été nominé. Ce n’est que maintenant que MC Stan est nominé pour quatre semaines pour sa conduite violente à l’intérieur de sa maison.