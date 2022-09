Bigg Boss 16 : Munawar Faruqui confirme accidentellement faire partie de l’émission de Salman Khan ?

de Salman Khan Grand Patron 16 est à quelques jours de la première et les fans de l’émission de télé-réalité controversée perdent la tête en devinant qui rejoindra l’émission cette fois-ci. Le buzz autour de Bigg Boss 16 se construit maintenant mais depuis longtemps, les fans s’inquiètent de la même chose. La promo de Bigg Boss 16 mettant en vedette l’hôte – Salman Khan abandonné il y a quelques jours également. En ce qui concerne la Liste des concurrents de Bigg Boss 16, il y a beaucoup de noms qui ont fait surface. Mais le plus parlé et le plus bourdonnant est celui du gagnant de Lock Upp Munawar Faruqui. Les fans se demandent si Munawar a accidentellement confirmé sa participation à Bigg Boss 16. Voici pourquoi…

Munawar Faruqui a-t-il confirmé sans le savoir la participation de BB16 ?

Ainsi, le dernier buzz dans les actualités du divertissement et les médias sociaux ces jours-ci concerne Munawar Faruqui participant à Bigg Boss 16. L’émission de télé-réalité hébergée par Salman Khan figurait sur sa liste de choses à faire et les fans du comédien de stand-up étaient enracinés pour lui de rejoindre Bigg Boss 16. Cependant, sans confirmation, les fans ne pouvaient pas arrêter les spéculations. Et maintenant, selon le dernier buzz sur les réseaux sociaux, l’activité de Munawar Faruqui sur les réseaux sociaux a fait allusion à sa participation à Bigg Boss 16. Il a été observé que Munwar Faruqui a commencé à suivre le créateur de tenues Colors et Bigg Boss, Ken Ferns.

Découvrez comment Munawar Faruqui a accidentellement confirmé Bigg Boss 16 :

Munwar Faruqui tourne tard dans la nuit à Filmcity

Il y a quelques jours, Munawar Faruqui a été repéré près de Filmcity. Le gagnant de Lock Upp a tenté d’esquiver les questions des paparazzi sur ce qu’il faisait sur le site de tournage et sur quel projet il avait tourné. Munawar a demandé aux papas ce qu’ils faisaient. Lorsque les paps ont répondu qu’ils travaillaient, Munawar a taquiné que lui aussi avait travaillé.

Munawar Faruqui a le buzz maximum parmi tous les autres noms. À partir de maintenant, des noms tels que Shivin Narang, Tina Datta, Shalin Bhanot, Madirakshi Mundle, Sumbul Touqeer, Sreejita De et Surbhi Jyoti ont fait surface pour être des candidats confirmés de Bigg Boss 16. Cependant, la vraie confirmation ne vient qu’après l’épisode de la première nuit. .